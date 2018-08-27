Гибель девочки-подростка в Москве: задержан мужчина, причастный к ее смерти

В Москве задержан мужчина по подозрению в причастности к гибели 15-летней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, смерть подростка наступила после употребления запрещенных веществ.

По данным ведомства, тело девочки 2003 года рождения без видимых телесных повреждений было обнаружено утром 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского. После проведения оперативных мероприятий выяснилось, что в ночь на субботу погибшая находилась в одной из квартир дома с ранее знакомым ей мужчиной.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в съемной квартире, совместно с несовершеннолетней принимали запрещенные вещества. Через непродолжительное время девочке стало плохо и мужчина отлучился в аптеку за лекарственными средствами. Вернувшись назад, он обнаружил ее в бессознательном состоянии. Испугавшись последствий привлечения к уголовной ответственности, мужчина вызвал скорую, вынес потерпевшую на улицу и поднялся в квартиру», – говорится в сообщении.

Следователями проведены обыски в квартире, а также по месту жительства мужчины. Изъяты медикаменты и иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти подростка.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время следователи проводят следственные действия с подозреваемым. Устанавливается общая картина произошедшего, допрашиваются родственники, знакомые, соседи и возможные очевидцы случившегося. Следователи также проверят условия жизни потерпевшей в семье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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