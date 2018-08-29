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Среда, 29 августа 2018, 17:22 мск

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Гибель 15-летней девочки в Москве: следствие установило факт разврата

Стали известны новые подробности о гибели в Москве 15-летней девочки, тело которой было обнаружено 26 августа на улице Подвойского. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитата, в отношении подростка были совершены «развратные действия сексуального характера».

Как сообщалось ранее, труп ребенка 2003 года рождения без видимых телесных повреждений был обнаружено утром 26 августа. В ходе расследования было установлено, что в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в одной из квартир дома на улице Подвойского с ранее знакомым ей мужчиной, с которым познакомилась в Интернете.

«После употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, она вступила с ним в половой контакт. Также следователями установлено, что ранее обвиняемый неоднократно приглашал в гости подростка, где совершал с последней развратные действия», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с новыми данными следствия в отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчине 1974 года рождения предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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