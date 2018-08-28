Драка с участием полицейских получила особый статус

Уголовное дело о драке в подмосковном Павловском Посаде, в которой участвовали сотрудники полиции, передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с тем, что расследование уголовного дела вызвало общественный резонанс, представляет особую сложность, а также для полного и объективного расследования руководством ГСУ СК России по МО принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», – говорится в сообщении.

Речь идет о расследовании ЧП, которое произошло в ночь с 20 на 21 июля в одном из ресторанов города, где между сотрудниками полиции и группой гражданских лиц произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе возникшей ссоры один из полицейских нанес своему оппоненту не менее трех ударов руками и ногами по голове. Мужчина был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался от полученных телесных повреждений.

Как уточнили в СКР, в настоящее время 36-летнему полицейскому предъявлено обвинение и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что после драки были уволены шесть инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС), к дисциплинарной ответственности привлечены командир и заместитель командира полка дорожной полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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