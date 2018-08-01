Смертельная драка с участием полиции: в Подмосковье уволены 6 инспекторов ДПС

В Подмосковье после драки полицейских и гражданских лиц, в результате которой один человек погиб, уволены шесть инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС), к дисциплинарной ответственности привлечены командир и заместитель командира полка дорожной полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального главка МВД Татьяна Петрова.

«По результатам проведенной служебной проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, со службы уволены шесть инспекторов 5 батальона 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Также к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечены заместитель командира 2 полка ДПС (Южный), два командира взводов в составе 5 батальона, командиру 2 полка ДПС (Южный) объявлен выговор», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в одном из ресторанов подмосковного Павловского Посада между сотрудником полиции и группой гражданских лиц произошла драка. В результате один из участников побоища впал в кому, а спустя несколько дней умер, не приходя в сознание.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которое было передано в Следственный комитет.

В настоящее время главный подозреваемый по делу сотрудник правоохранительных органов находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами головы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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