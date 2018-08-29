Шанс ещё есть: ЦИК назвал возможные даты для «пенсионного» референдума Но инициативные группы пока «спят»

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова огласила для инициативных групп по организации «пенсионного референдума» сроки-«красные флажки». Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ЦИК назвала даты, когда реально может быть проведен плебисцит, и в очередной раз обрушилась с критикой на все пять групп, которые согласовали вопросы, – вместо продолжения работы они занимаются нападками друг на друга.

«Я говорила, коллеги, не теряйте времени. Если вы действительно не лукавите и хотите проводить собрания, не надо говорить, что мы белые пушистые, а остальные спойлеры», – подчеркнула Памфилова, выступая сегодня на заседании ЦИК.

Она обратила внимание, что шанс зарегистрировать инициативные группы в 43 регионах страны еще есть, однако пятерке организаторов нужно объединиться, так как только одна из групп сможет пройти первый этап по организации референдума.

«Если хотите проводить референдум – есть пять вопросов, которые мы одобрили, выберите один из них, объединитесь. Если инициаторы договорятся, все еще есть время перерегистрировать под один вопрос. Чтобы в 43 регионах набрать необходимое количество групп. Если актуальность референдума не отпадет, пожалуйста», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что если активисты объединятся, или одна из групп проявит чудеса оперативности и в обход своих конкурентов «проведет все соответствующие процедуры», то начнется второй этап подготовки референдума.

«Это должно произойти не позднее 9 октября. Дальше ЦИК должен принять решение о регистрации инициативной группы, регистрации уполномоченных представителей, представителей по финансовым вопросам, выдачи разрешения на открытие специального счета фонда референдума и регистрационного свидетельства. Это в течение 10 дней – не позднее 18 октября», – Памфилова.

Следующий этап в случае соблюдения всех необходимых формальностей, по словам Памфиловой, продлится 45 дней. В течение этого времени инициативная группа должна собрать подписи в поддержку референдума. Таким образом, подписи должны быть собраны ко 2 декабря.

«Далее – представление в ЦИК листов, а также финансового отчета об использовании средств пользования референдума. Они должны быть предоставлены в ЦИК не позднее 18 часов 2 декабря», – подчеркнула глава Центризбиркома.

«Затем ЦИК занимается проверкой соблюдения порядка сбора подписей, и если все спешно проходит, ЦИК принимает решения о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. В течение 30 дней со дня приема подписных листов – не позднее 31 декабря – ЦИК направляет решение президенту РФ, не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения, то есть не позднее 5 января», – уточнила Памфилова.

Следующий этап согласования – рассмотрение всех документов президентом РФ Владимиром Путиным, который затем должен направить данные в Конституционный суд РФ «с запросом о соответствии Конституции инициативы» не позднее чем через 10 дней.

«Дальше КС рассматривает – тут сроки принятия решения не оговорены, но я думаю, это будет сделано в пределах разумного. После положительного решения (если оно будет положительным), президент назначает референдум не позднее, чем через 15 дней со дня поступления решения Конституционного суда», – отметила глава ЦИК.

Она также добавила, что день голосования должен быть назначен на воскресенье, в период от 60 до 100 дней со дня официального опубликования решения».

«Реально это (публикация решения) возможно 4 февраля 2019 года. Днем голосования может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года», – сообщила председатель Центризбиркома.

Со своей стороны Памфилова заверила, что ЦИК готов к проведению референдума и подготовительная работа уже проведена.

«Мы подготовились, мы просчитали возможную стоимость референдума. Мы готовы по всем аспектам – что делать, какие поправки в бюджет вносить», – заверила она.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В Росси прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

8 и 10 августа Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству пять формулировок вопроса, предлагаемого на референдум против повышения пенсионного возраста.

Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе. По оценкам электоральных юристов, сейчас обстановка в стране такова, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны», так как для согласования и организации референдума необходимо пройти более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

Тревогу за перспективы референдума вызывает мнение, высказанное одним из членов ЦИКа о том, что тема повышения или не повышения пенсионного возраста может в принципе не соответствовать Конституции и федеральному закону.

Сегодня президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить.

Москва, Мария Вяткина

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