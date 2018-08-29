Имидж всесильного царя рухнул: народ не простит Путину слабости

Выступление президента РФ Владимира Путина о необходимости повышения пенсионного возраста лишило его политического будущего и настоящего. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. По его оценке, ситуация в стране «близка к катастрофе», а уступки, на которые пошел Путин, положение не спасают и разрушают его имидж всесильного царя.

«На мой взгляд, это близко к катастрофе. Во-первых, похоже, что сдали последнюю карту, и эта карта оказалась крайне слабой, потому что она не вышла за рамки того, что, видимо, было заранее запрограммировано в качестве необходимых уступок. Это те уступки, которые были даже не уступками, а изначально заложенными параметрами», – сказал Кагарлицкий.

При этом, по его оценке, момент для оглашения «мнения президента» по поводу пенсионной реформы был выбран неудачно. «Уступки (по реформе) сделали не тогда, когда можно было бы произвести какое-то впечатление на жителей России, а когда возмущение достигает крайней точки и уже не производит должного эффекта на людей, а свидетельствует о слабости правительства и том, что оно действует неуверенно», – считает эксперт.

Наравне с этим, он выразил уверенность, что поддержка этой непопулярной реформы и извиняющийся тон выступления главы государства раз и навсегда лишает «гаранта» его политического имиджа, а с ним и будущего.

«Полностью рухнул имидж Путина как сильного властителя и жесткого начальника, который просто решает и делает так, как считает нужным, даже если это никому не нравится. Он фактически начал перед гражданами извиняться и показал себя слабым и, в общем-то говоря, беспомощным. Когда он говорит: Вот…такое решение… выхода нет… – с имиджем его это не складывается никак», – подчеркнул Кагарлицкий.

«Он (Путин) все время доказывал, что он все контролирует, а тут стал говорить, что надо принимать такие решения, которые его самого не радуют, но вот он вынужден их делать. Образ сказочного царя, который своей волей все решает, рухнул в одночасье. У него нет не только политического будущего, но и политического настоящего», – считает эксперт.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Кагарлицкий выразил уверенность, что в России продолжится стремительный рост протестных настроений. «По всей видимости, осенью всплеск акций и митингов. Главное, что все это будет происходить на фоне быстро снижающегося и исчезающего рейтинга (Путина). Сегодня он был очень похож на Горбачёва, причем не последних месяцев, а последних недель его правления», – сказал политолог.

«В России могут простить все что угодно, кроме слабости, а он выглядел слабым и, на мой взгляд, даже жалким», – заключил Кагарлицкий.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Сегодня президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить.

В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Параллельно с этим в стране сразу несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.08.18

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