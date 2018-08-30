«Выход» из кризиса: «Аэрофлот» покроет убытки за счет пассажиров

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена компенсировать свои 5-миллиардные убытки за счет пассажиров – планируется ввести ряд платных услуг в 2018-2019 годах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в опубликованных материалах на сайте перевозчика.

В документе упоминается в числе новых сервисов возможность выбора мест в салоне самолета для пассажиров, купивших дешевые билеты, а также возможность повышения категории билета. Кроме того, авиакомпания намерена предоставить клиентам возможность в режиме онлайн доплачивать за перевозку багажа и платить за выбор питания в Sky-cafe.

Примечательно, что дочерний лоукостер «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа» также анонсировала изменение тарифообразования на дополнительные услуги. С конца октября «Победа» намерена ввести платную регистрацию в зарубежных аэропортах.

В «Аэрофлоте» уточнили, что таким образом авиакомпании Группы намерены извлечь дополнительную выручку посредством таких услуг и компенсировать резкий рост расходов на топливо.

Согласно отчету, чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 млрд рублей против прибыли в 2,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. В то же время выручка компании выросла на 13,2% – до 265,822 млрд рублей.

В авиакомпании отметили, что ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. «В первом полугодии 2018 года рост составил почти 30%, при этом во втором квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился», – говорится в сообщении перевозчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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