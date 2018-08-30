Россию ждёт политический кризис: Путин попал в западню пенсионной реформы

Президент РФ Владимир Путин, выступивший в поддержку пенсионной реформы с небольшими «уступками», выбрал сторону богатых и попал в западню. Как считает известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, огромная часть общества не простит «гаранту» предательства, а политическая элита, опасаясь его обваливающегося рейтинга, может отречься от него. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

Федоров подчеркнул, что компромисс, который президент предложил в своем выступлении по поводу пенсионной реформы, на самом деле выглядят довольно неубедительным. «Это незначительные уступки. Я думаю, они были заранее заложены (в законопроект)», – сказал он.

С его точки зрения, эта попытка власти схитрить не увенчается успехом и, скорее, будет иметь обратный эффект: разрушит последние иллюзии жителей страны относительно своей защищенности со стороны государства. «Общество, я думаю, не проглотит это, а будет продолжать протестовать. Думаю, что это психотерапевтическое выступление президента не сработает», – считает Федоров.

«Естественно, рейтинг главы государства очень серьезно снизился после этого выступления. У многих еще были иллюзии, что он отменит и значительно смягчит (пенсионную реформу). Но в данном случае президент выбрал сторону правительства и богатых и противопоставил себя большинству населения. Это, конечно же, скажется на рейтинге», – подчеркнул он.

Как считает Федоров, поддержка президентом пенсионной реформы окончательно развенчала миф о «хорошем царе и плохих боярах», и сейчас глава государства действительно рискует повторить судьбу первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Пока есть определённой задел, который был сформирован раньше, и пропагандистская машина продолжает серьезную работу, но большинство поняло, что власть имущие заодно с президентом, президент дал это четко понять. Мне кажется, что мы в скорости будем наблюдать процессы обвала рейтинга – такие, как были у Горбачёва», – сказал Федоров.

Он напомнил, что и у Горбачева в свое время был «высочайший рейтинг». «Население его любило, потому что он серьезно отличался от предыдущих глав государства, был молодой, энергичный. Но потом в результате не очень умелых и умных решений ситуация стала ухудшаться, рейтинг Горбачёва стал сыпаться. Мне кажется, что, возможно, мы скоро станем наблюдать эти процессы снова», – отметил Федоров.

Наравне с этим, Федоров обратил внимание, что утрата народной любви может крайне негативно сказаться и на политических возможностях главы государства. Эксперт выразил уверенность, что даже ближайшие соратники Путина могут отвернуться от него из-за страха замараться в антисоциальной реформе.

«У нас внутриэлитарные конфликты существуют уже давно и в экономике, и в политике. Но президент всегда был над схваткой и следил, чтобы все эти конфликты не выходили за рамки подковёрной борьбы. Но в данном случае, если рейтинг президента начнет серьезно понижаться, мы увидим более явные внутриэлитарные конфликты», – уверен он.

«Ряд политических, финансовых групп будут искать для себя новые конфигурации для выживания. Не удивлюсь, что те люди, которые всегда были в его ближайшем окружении и пели дифирамбы, начнут поднимать голос против президента», – заключил Федоров

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Накануне президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить.

В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Параллельно с этим в стране сразу несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

На ближайшее воскресенье, 2 сентября, намечена всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста.

Москва, Мария Вяткина

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