Грабь бедных – отдавай богатым: Кремль решил «купить» милость неолиберального Запада

Проблема повышения пенсионного возраста в России лежит не только в экономической плоскости. Кроме очевидного нарастания социальной и политической напряженности в стране, у этой антинародной реформы есть еще ряд подводных камней, которые в перспективе несут еще более опасные последствия для России.

Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, причины продавливания реформы заключается не только в алчности и жадности российской элиты, которая исчерпала ресурсы, но и в идеологических предпочтениях Кремля.

В интервью РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что, несмотря на кризис идеи глобализации и упадок неолиберальной идеологии, Международный валютный фонд (МВФ) намерен максимально оттянуть свой крах и надеется залатать дыры в бюджете, в том числе, с помощью сэкономленных на пенсиях жителей России средствах.

Эксперт напомнил, что МВФ еще в прошлом году порекомендовал РФ и всем развитым странам поднять пенсионный возраст. «Глобализация разваливается не потому, что мы конфликтуем по Сирии и другим вопросам, а потому что неолибералы превращаются в банкротов. Критическая масса уже превышена очень здорово. Они пытаются оттянуть свой крах и начать экономию. Экономить либеральное общество может только на тех, кто слаб. То, что вчера было продемонстрировано (выступление президента РФ в поддержку пенсионной реформы) – это показатель того, что мы живем в этой парадигме, хотя она сыплется и ее отдельные части начинают конфликтовать», – сказал Неживой.

Он выразил уверенность, что сейчас российское правительство представляет собой «филиал глобальной неолиберальной системы».

«Это был подтверждено вчера. Маски скинуты. Нашего олигархата не существует. Они все находятся на милости этой системы. Когда Кудрин (экс-министр финансов и новый глава Счетной палаты РФ) предложил вывозить деньги заграницу и инвестировать их в экономический центр – это по факту та же самая тема. Они купили себе легитимность в этой системе», – считает эксперт.

По его оценке, представители большого бизнеса в России сейчас превратились в своего рода наместников, которые выкачивают деньги на Запад. «Им разрешено вывозить деньги, взамен нашу территорию превращают в сырьевой придаток. Все к этому идет», – пояснил он.

В этой связи Неживой также подчеркнул, что неолиберальная политика негативно сказывается не только на экономике и благосостоянии российских граждан, но и напрямую влияет на социальную сферу, подчиняя сознание людей капиталистическим идеалам.

«Образование у нас не в моде. Им нужен потребитель, а не самостоятельный творческий человек. Задумайтесь, почему победителя международной олимпиады нам не показывают, а показывают клоунов из «Дома-2». Ситуация сейчас идет к катастрофе», – опасается эксперт.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Накануне президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить.

В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Параллельно с этим в стране сразу несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

На ближайшее воскресенье, 2 сентября, намечена всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.08.18

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