Правительство РФ приняло решение с 1 января 2019 года проиндексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам. Об этом, акак передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня премьер Дмитрий Медведев, антирейтинг которого значительно вырос в связи с проектом повышения возраста выхода на пенсию.

«1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров, мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы», – сказал Медведев на совещании о расходах федерального бюджета, даже не упомянув о работающих пенсионерах.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена 1 января 2016 года. В правительстве РФ неоднократно заявляли об их слишком высоких доходах. Как тогда говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это решение «справедливо», поскольку пенсионер, работая, «восполняет какие-то свои дополнительные нужды».

Сегодня на совещании премьер дал понять, что его кабинет министров продолжит работать над объявленной пенсионной реформой. Медведев сказал, что при работе над бюджетом «нужно учесть и будущие изменения в пенсионной системе», о которых говорил президент РФ Владимир Путин.

«Будет подготовлена специальная программа по переподготовке для граждан предпенсионного возраста, чтобы люди старших возрастов получили дополнительные гарантии сохранения работы. Тема актуальная, постоянно поднимается во время встреч на пенсионные темы. Для этой категории граждан необходимо увеличить максимальный размер пособия по безработице уже с 1 января следующего года», – цитирует Медведева его пресс-служба.

Глава кабинета министров РФ также отметил, что «также необходимо предусмотреть в законодательстве право работников предпенсионного возраста получить два дня, оплаченных работодателем, чтобы пройти диспансеризацию, и реализовать целый ряд других решений, о которых было сказано президентом и которые вытекают из законопроекта, подготовленного правительством».

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Параллельно с этим в стране сразу несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

Параллельно в обществе идет дискуссия об альтернативах повышения пенсионного возраста. В частности, звучат предложения по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения, выведения средств из офшоров, выведение бизнеса из тени, а также пересмотр социально-экономической политики правительства РФ в целом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

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