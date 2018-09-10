Итоги выборов в московском регионе: Собянин и Воробьев сохранили посты

Избирательная кампания в московском регионе завершилась ожидаемыми результатами. В Подмосковье при низкой явке победил действующий глава региона Андрей Воробьев, в столице – мэр Сергей Собянин.

По данным Московской городской избирательной комиссии после обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов избирателей. За него отдали свои голоса более 1,5 млн горожан. Второе место у кандидата от КПРФ Вадима Кумина (11,44%), третье – у «справедливоросса» Ильи Свиридова (7,06%). Далее следуют Михаил Дегтярев от ЛДПР (6,76%) и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин – 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,36% избирателей.

В Подмосковье по итогам подсчета 100% протоколов действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал 62,52% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Константин Черемисов – 12,99%, третье – Лилия Белова от «Альянса Зеленых» – 7,51%. Явка составила порядка 40% избирателей.

Еще накануне выборов эксперты отмечали, что действующие руководители Москвы и Подмосковья создали условия для своей победы. Против них не заявились сильные кандидаты, которые могли бы составить реальную конкуренцию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

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