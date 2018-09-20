Российские власти, вместо борьбы с теневым сектором экономики и создания условий для вывода работников из «черной занятости», выдавливают из населения пять лет жизни и создают армию безработных. Принятый сегодня Госдумой во втором чтении якобы «защитный для населения» законопроект об уголовной ответственности для работодателей за увольнения людей предпенсионного возраста окажется безрезультатным. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван Милых. Он подчеркнул, что реальная действительность такова, людей будут увольнять «по собственному желанию», а доказать вину работодателя будет практически невозможно.

Милых отметил, что для тех, кто работает официально, не создается безопасная обстановка – сокращений работников в стране очень мало, как правило, люди вынуждены уходить с работы «по собственному желанию».

Он пояснил, что работодатели стараются официально не увольнять своих сотрудников. «У нас сокращения проходят крайне редко. Людей либо вынуждают писать заявления по собственному желанию – тогда это не считается сокращением и наказывать будет некого, либо увольняют по статье «соглашение сторон», а какое там соглашение будет – неизвестно», – подчеркнул глава профсоюза.

«Поэтому, конечно, никого сейчас не наказывают и потом не будут. Это добавление будет не очень полезным, бездейственным», – подчеркнул он.

В этой ситуации, как считает профсоюзный лидер, последствия повышения пенсионного возраста на пять лет будут катастрофическими для населения и страны. «Мы получим огромное количество безработных предпенсионного возраста, людей, которым будет тяжело найти работу – после 45 лет тяжело искать работу», – констатировал он.

При этом лидер профсоюза выразил уверенность, что уступки, на которые пошла власть, не способны изменить ситуацию в лучшую сторону. «Поправки ничего не смягчают. Я думаю, что они были заложены в плане. Уголовное наказание для работодателей за то, что они будут сокращать людей предпенсионного возраста, тоже ничего не даст. А последствия всего этого будут плачевными», – опасается Милых.

Он подчеркнул, что профсоюзы относятся к пенсионной реформе крайне негативно. «Недостатка рабочей силы у нас в стране сейчас нет. У нас уже огромное количество безработных. И то, что считает Росстат… вы меня извините… На биржу труда у нас никто не становится, потому что туда встать невозможно, там такие препятствия, чтобы получать пособие…Армия безработных у нас гораздо больше, чем говорит Росстат», – констатировал Милых.

По его словам, в сложившейся ситуации, когда власти говорят о дефиците средств госфондов, было бы гораздо разумнее не обрекать огромное число людей на безработицу и нищету, а заняться «теневой» экономикой.

«Мы забываем, что огромное количество – почти половина трудовых отношений находится в серой или черной зоне. У нас проблема с черной занятостью, там, где не платятся ни налоги, ни социальные отчисления, и отчисления в пенсионный фонд – это колоссальные деньги, этим нужно заниматься, а не тем, чтобы выдавить у населения еще 5 лет их жизни», – констатировал Милых.

При этом он обратил внимание, что оправдание пенсионной реформы увеличением продолжительности жизни в России, абсолютно не состоятельно.

«Фактор долгожительства всем известен. У нас средняя продолжительности крайне мала и лозунги «дожить до пенсии» имеют место быть, учитывая то, что у нас происходит с системой медицины, которая разрушена и практически не действует. У нас к одному врачу запись – две, три недели. О каком долголетии может идти речь? Увеличения продолжительности жизни не будет. Может быть, статистические манипуляции и будут, но в реальности, конечно, нет», – заключил Милых.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.09.18

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