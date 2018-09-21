Второй губернаторский тур: риск повторения приморского скандала сохраняется

Риск повторения «приморского» скандала в трех регионах, где в ближайшее воскресенье, 23 сентября, завершится второй тур губернаторских выборов, сохраняется, несмотря на распоряжение Кремля не вмешиваться в ход голосования и подсчет голосов. Как считают ведущие политические эксперты, точная калька тех событий вряд ли возможна, но опасность фальсификаций по-прежнему есть, прежде всего, во Владимирской области.

«Один в один ситуация вряд ли повторится. Второй раз вызывать пожарных – это слишком», – считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, выступавший сегодня в Москве на круглом столе с участием ряда известных политологов.

Впрочем, как отметил Кагарлицкий, чиновники на местах могут проявить собственную инициативу, не услышав сигнал из Москвы с требованием не вмешиваться в процесс, и в этом случае у населения вновь могут возникнуть подозрения в фальсификациях.

«Если бы в первом туре нечестно работали, не было бы этого результата», – констатировал эксперт.

Со своей стороны политолог Андрей Колядин, комментируя приморский скандал, напомнил, что по количеству нарушений в Приморье КПРФ может конкурировать со второй стороной – из 74 нарушений 32 принадлежат коммунистам. «То есть в битву врубились обе стороны», – подчеркнул Колядин.

Как считает президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, фальсификаций в воскресенье ждать не стоит. «То, что ЦИК отменил выборы, повлияет на три региона. Бояться будут устраивать фальсификации», – сказал эксперт и добавил, что выборы в Приморье были прозрачными, иначе никто бы не узнал о вбросах.

Между тем, как отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» член экспертного совета Центра развития региональной политики Сергей Шахов, скандальная ситуация может повториться, в частности, во Владимирской области.

«Я ожидаю во Владимирской области скандал, потому что количество фриков, которые участвовали во всем этом, запредельное», – пояснил он.

Напомним, во Владимирской области во второй тур выборов вышли действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Кроме этого, второй тур выборов глав регионов пройдет в Хакассии, где борются губернатор-единоросс Владимир Зимин и коммунист Валентин Коновалов, а также в Хабаровском крае с участием действующего губернатора Вячеслава Шпорта и кандидата от ЛДПР Сергея Фургала.

Как сообщал «Новый День», второй тур губернаторских выборов в Приморском крае завершился громким скандалом. После вмешательства Центризбиркома региональная избирательная комиссия отменила результаты голосования. Согласно избирательному законодательству, новые выборы должны пройти в течение трех месяцев со дня повторного голосования, то есть с 16 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.09.18

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