«Как мертвому припарки»: пенсионная реформа с «уступками» все равно будет «убийственной»

Действия правительства Дмитрия Медведева, которое заручилось поддержкой главы государства и продавливает пенсионную реформу, при более детальном рассмотрении уже вызывают не только возмущение, но и лишают людей чувства защищенности. Одним из последствий реализации планов властей, кроме того, что многие и так не доживут до пенсии, станет еще и увеличение риска авиакатастроф.

Редакция РИА «Новый День» продолжает серию статей «Подводные камни пенсионной реформы» о последствиях правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста для работников самых разных сфер. Сегодня речь пойдет о работниках авиаотрасли, которые обеспечивают безопасность, в том числе наших перелетов.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, комментирую пенсионную реформу, подчеркнул, что работники авиаотрасли крайне негативно восприняли идею повышения возраста выхода на заслуженный отдых.

«Восприняли все без энтузиазма, очень негативно, впрочем, как и 90% населения Российской Федерации. Перспективы этого решения самые не радужные», – констатировал он.

Представитель КТР обратил внимание, что увеличение возраста выхода на пенсию на 5 лет крайне негативно скажется на здоровье летчиков и авиадиспетчеров. «Отразится это крайне негативно. Особенно, учитывая, что работники авиационной отрасли трудятся в достаточно сложных условиях, которые отражаются и на здоровье. Это такая отрасль, в которую приходят на работу самыми здоровыми, а уходят самыми больными. Полагаем, что процент недоживающих будет еще больше и увеличение пенсионного возраста многие просто не переживут», – опасается Бабич.

При этом он подчеркнул, что «так называемые уступки», на которые пошли российские власти, не способны изменить ситуацию в лучшую сторону. «Да, чуть-чуть скосили, кто-то теперь может и доживет. Но вы поймите, то, что было предложено в рамках смягчения. Это, честно говоря, как мертвому припарки. Это такое… очень сложно подобрать корректные слова…» – сказал он.

При этом Бабич подчеркнул, что от самочувствия и здоровья работников авиаотрасли – и пилотов и авиадиспетчеров – напрямую зависят жизни пассажиров.

«Конечно, это негативно отразиться на безопасности полетов, если здоровье людей будет хуже. Понятно, что в возрасте они и устают быстрее. Ничего хорошего не будет», – констатировал Бабич.

В этой связи он также обратил внимание, что наряду с еще одной инициативной кабмина по сокращению дополнительных отпусков для экипажей воздушных судов последствия могут быть ужасными.

«Если мы говорим о летчиках, там параллельно идет еще инициатива – это не связано с повышением пенсионного возраста – которую лоббируют авиакомпании, прежде всего, «Аэрофлот» насколько мы знаем, по значительному сокращению отпуска, который сегодня имеют летчики», – сказал он.

«Это будет катастрофа и для самих летчиков, и для пассажиров», – заключил Бабич.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.18

Путин встретился с Лукашенко: сверяют «часы». / СМИ узнали об оттоке валютных вкладов из Сбербанка из-за угрозы санкций. / Политический дефолт в Приморье: «Тарасенко ждал, что Путин поцелует его в лоб». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»