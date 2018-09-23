«Терпеть такое нельзя – долой систему!» Марш «Антикапитализм» счел недостаточной отставку Путина

Российские власти на волне политического кризиса, обострения социальных настроений, митингов против повышения пенсионного возраста и протестного голосования решили действовать по старой схеме «закручивания гаек». Как передает корреспондент РИА «Новый День», это было наглядно продемонстрировано сегодня на митинге «Антикапитализм» левых оппозиционных сил в Москве. В результате – сравнительно малочисленный протест стал одним из наиболее примечательных за последнее время.

В первую очередь стоит отметить, что на шествие и митинг «Антикапитализм», куда собралось не более 500 человек (официальную информацию о количестве митингующих МДВ еще не опубликовал), казалось, пришло больше сотрудников правоохранительных органов, чем самих демонстрантов. При этом стражи порядка сегодня выполняли свою работу более щепетильно, чем накануне на митинге КПРФ на проспекте Сахарова: представители власти зачем-то решили не допустить до шествия участников с транспарантами и флагами и заявили, что с агитирующей символикой можно будет находиться только на митинге. В этой ситуации участники марша были вынуждены идти со свернутыми знаменами по тротуару.

Кроме этого, при досмотре также было продемонстрировано не дюжее рвение. Все, кто хоть раз присутствовал в последнее время на массовых мероприятиях, знают, что досмотр чаще всего не занимает много времени (так это было и накануне на проспекте Сахарова), однако сегодня сотрудники полиции внимательнейшим образом изучали содержимое карманов, курток, пакетов, в том числе у бабушек и дедушек.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер, выступая на митинге, подчеркнул, что активисты «стали свидетелями совершенно незаконных действий со стороны правоохранительных органов». «На разрешенном публичном мероприятии, на шествие, согласно 54 Федеральному закону, где говорится, что каждый участник вправе иметь при себе любой элемент наглядной агитации, который не противоречит публичному, разрешенному, заявленному для мероприятия», – подчеркнул он.

Представитель «Нового коммунистического движения» (НКД) Илья Знаменский со своей стороны заявил, что власть и полиция попыталась унизить людей, которые вышли на согласованное законное мероприятие.

«Это безумие для нас. Но почему это произошло? Можно сказать, потому что один чиновник, который согласовывал митинг, он – дурак. Но такими дураками пропитана вся государственная машина, каждый начальничек в ней», – сказал он.

Представитель партии Коммунисты России Мария Донченко отметила, что суть нынешних политических и социальных проблем лежит не в личностной плоскости и выразила уверенность, что смена только правящей верхушки или лидера не изменит ситуацию.

«Мы выступаем не против отдельных элементов, а против системы в целом. Менять одну фигуру на другую – это не выход», – подчеркнула она и пояснила, что объективные законы капиталистической экономики таковы, что кто бы ни встал у власти неизбежно столкнется с необходимостью принимать антисоциальные решения и поднимать пенсионный возраст. «Такова суть этой капиталистической системы», – констатировала Донченко.

Координатор «Левого блока» Василий Кузьмин, выступая на митинге, также отметил, что впервые за 17 лет «прошло шествие без флагов», и подчеркнул, что такое ужесточение свобод может привести к обратному эффекту. «Ребят, терпеть подобное нельзя. Нельзя соглашаться на подобные формы так называемого протеста. Я считаю, что такими способами власть сама вынуждает нас к акциям несанкционированным, более креативным и радикальным», – заявил он.

При этом Кузьмин обратил внимание, что левые активисты должны быть более настойчивыми в выражении своей позиции и привел в пример скандального политика Алексея Навального и либеральную оппозицию. «Их «паства» не боится выходить на улицы. Надо выходить и переагитировать их. Конечно, Навальный это не сильно отличается Путина (во взглядах и идеологии). Надо работать с той молодежью, которая не боится залезать на памятник Пушкину», – считает он.

При этом Кузьмин напомнил, что на более жесткие протесты власть реагирует гораздо активнее. «Вспомните протесты в середине «нулевых», которые ни к чему не привели. Но вот когда пенсионеры сами начали перекрывать федеральные трассы, тогда они были вынуждены отступить. Точно так же мы должны сделать и сейчас», – заявил он.

Зоммер также подчеркнул, что люди должны не бояться выходить и выражать свое мнение. «Смотрите, что происходит. В начале нас с вами в 90-ые годы лишили детства... Но эта банда никак не успокоится и пытается лишить нас старости. Все здесь собравшиеся прекрасно понимают, что вся глубина наших проблем именно в несправедливом строе», – отметил он. Кроме этого он подчеркнул, что организаторы намерены по итогам митинга пойти в суд.

«Мы, как организаторы, в судебном порядке будем доказывать свою правоту и право проходить на шествие с флагами, потому что мы считаем данное решение правоохранительных органов незаконным несправедливым»,

Акция «Антикапитализм» – традиционное мероприятие левых и антикапиталистических организаций Москвы, которое проводится с 2001 года. Основная цель мероприятия – привлечение внимания населения к антисоциальной политике современного государства, отстаивающего капиталистические принципы.

Москва, Мария Вяткина

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