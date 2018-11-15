«Неприкасаемые»: в Подмосковье главу местного избиркома сживают за отказ регистрировать список «ЕР» на выборах

Как стало известно РИА «Новый День», в Подмосковье сложилась беспрецедентная ситуация с давлением на руководителя избиркома городского поселения Черкизово Пушкинского района Людмилу Мартынову, которая отказалась из-за нарушений заверить список кандидатов от «Единой России» на выборах в местный Совет депутатов. Соответствующая жалоба в Центризбирком РФ на имя главы Эллы Памфиловой поступила 13 ноября.

В обращении Мартыновой (копия документа есть в распоряжении редакции), «Единая Россия» в нарушение требований закона не представила решение о создании местного отделения партии, а в представленных протоколах конференции и решениях о выдвижении кандидатов было указано неверное наименование местного отделения партии. Также в нарушение постановления ЦИК от 11.06.2014 N 235/1486-6 не было предоставлено извещение о проведении конференции непосредственно в избирательную комиссию. В связи с этим избирком городского поселения Черкизово принял решение отказать в регистрации кандидатам от партии власти.

Однако, как отметила Мартынова, избирком Пушкинского района Московской области отменил это решение и заверил список кандидатов от «ЕР». После этого, 8 ноября, Мартынова была вызвана в Мособлизбирком, где замглавы комиссии Наталья Земскова «предложила ей сложить полномочия».

«В противном случае мне намекнули, что будут неустанно «копать». Компромат уже был готов», – говорится в ее обращении. При этом Мартынова признает, что нарушения, которыми ее припугнули, действительно были.

«Разбирательства со списками от партии «Единая Россия», совмещение работы членов комиссии с основным местом работы сказалось на пропуске сроков публикации первого финансового отчета кандидатов. Нарушение действительно есть, но его, наверное, все-таки нельзя признать катастрофическим и фатальным, тем более, что в соответствии с законом Избирательная комиссия Московской области должна оказывать методическую, информационную и другую помощь, а не карать и кошмарить нижестоящие избирательные комиссии за промахи партийных отделений», – пишет Мартынова.

Она также отмечает, что ей дали сутки на принятие решения, и после того как 9 ноября она ответила отказом – в Пушкинский избирком поступила жалоба на пропуск срока опубликования первых финансовых отчетов кандидатов.

«В этот же день комиссия приняла по ней решение №10/01 от 09.11.18 г. (при этом меня на рассмотрение 09.11.18 поступившей жалобы не приглашали и копию жалобы для ознакомления не предоставляли)», – говорится в обращении.

По словам Мартыновой, 11 ноября члены Пушкинского избиркома приехали на проверку в Черкизово и за нарушение сроков публикации первых финансовых отчетов (по сути за одно нарушение) составили пять административных протоколов по датам пропуска публикаций финансовых отчетов.

«Понятно, что Земскова Н.Е. хочет заменить мою кандидатуру на сговорчивого председателя, который решит любой вопрос, но по закону Избирательная комиссия Московской области является вышестоящей комиссией над избирательными комиссиями муниципалитетов, а не карательным органом, защищающим интересы партии «Единая Россия», – подчеркивает Мартынова.

В этой ситуации председатель черкизовского избиркома просит Памфилову взять «под личный контроль сложившеюся ситуацию с целью пресечения и не допущения влияния пресловутого административного ресурса на деятельность избирательной комиссии».

Источник, знакомый с ситуацией, в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» пояснил, что оппозиционные кандидаты, сейчас имеют значительную поддержку среди населения.

Согласно данным подмосковного избиркома, досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения назначены на 16 декабря. Сейчас выдвинуто 55 кандидатов, из них 9 – от партии «Единая Россия». Пока зарегистрировано 48 кандидатов, семерым отказано в регистрации.

Москва, Мария Вяткина

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