Кожемяко как второй Тарасенко: Кремль не спасут «аватары власти»

На предстоящих 16 декабря выборах губернатора Приморского края Кремль напрасно пытается любыми способами добиться победы своего кандидата – врио главы региона Олега Кожемяко. В интервью РИА «Новый День» известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко подчеркнул, что в условиях нарастающего недовольства населения это становится тактической ошибкой – «аватары власти», под какой бы фамилией они ни были, не смогут получить поддержку на выборах.

«По пути Тарасенко»: ждите фальсификаций

По оценке Бондаренко, после того, как экс глава Амурской и Сахалинской областей Олег Кожемяко был назначен врио губернатора в Приморье, у власти сформировался «план» по недопуску к выборам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который неожиданно для всех почти вырвал победу на сентябрьском голосовании у «единоросса» Андрея Тарасенко. В этой ситуации отказ в регистрации на предстоящих выборах для Ищенко был вполне закономерен, считает эксперт.

«Я так понимаю, что Кремль принял для себя твердое решение – Приморье не сдавать. Кожемяко является заложником этого решения. Думаю, что после того, как Кожемяко стал кандидатом в губернаторы, уже зрел план недопуска к выборам Ищенко. Не уверен, что авторство этого плана принадлежало Кожемяко, но – тем не менее», – сказал Бондаренко.

По мнению политолога, Кожемяко, который, к слову сказать, обещал помочь самовыдвиженцам с прохождением муниципального фильтра, мог поспособствовать тому, чтобы Ищенко все же прошел регистрацию на выборах.

«Но это решение (о недопуске), которое ему спустили сверху. Может быть, он лично был бы не против того, чтобы помочь Ищенко голосами муниципальных депутатов, чтобы его зарегистрировали. В конце концов, когда Ищенко первый раз регистрировался кандидатом в губернаторы, я не думаю, что он сам собрал подписи – наверное, ему тоже помогли. И помогли не просто так, по приказу сверху, в том числе окружение Тарасенко», – отметил эксперт.

По мнению Бондаренко, такие действия Кремля являются тактической ошибкой, так как уже сейчас очевидно, что Кожемяко может повторить судьбу Тарасенко. «Я не могу сказать, что тот факт, что Тарасенко был заменен на Кожемяко, как-то позитивно сыграл на репутации власти в Приморье. У них рейтинги одинаковые, Кожемяко сейчас идет по пути Тарасенко», – считает он.

Как полагает политолог, в результате на новых выборах может повториться история с фальсификациями. «Совершенно не уверен в победе Кожемяко ни в первом, ни во втором туре. Конечно, будет делаться максимум возможного, не исключаю фальсификации, которые были и на выборах во втором туре, как у Тарасенко и Ищенко. Это может повториться и в контексте Кожемяко», – сказал Бондаренко.

«К сожалению, у нас система очень тугодумная. Те «звоночки», которые прозвенели, пока направляют высокопоставленных товарищей совсем не в ту сторону, вместо того, чтобы подумать и начать делать то, что ожидает недовольный народ, – они начинают закручивать гайки, менять местами губернаторов. Я думаю, что это ни к чему не приведет», – подчеркнул Бондаренко.

«Аватары власти». Система проигрывает своим же «фанерным кандидатам»

По мнению эксперта, действия Кремля сейчас доказывают, что «в верхах» нет понимания, что на выборах в протестных регионах поражение терпели не конкретные кандидаты, а власть в целом.

«Главная ошибка власти, которая сейчас допускается, – она не понимает, что избиратели не голосуют против лично Тарасенко, лично Зимина (Виктор Зимин – экс-глава Хакасии), лично Шпорта (Вячеслав Шпорт) в Хабаровске, и не будут голосовать лично против Кожемяко, потому что он им чем-то не нравится. Все эти люди являются «аватарами власти» – избиратели голосуют против ныне действующей системы, кто бы ее ни представлял, фамилия – не важна», – констатировал политолог.

Как считает Бондаренко, сейчас властная система приняла решение воевать с ею же созданными симуляторами – «фанерными кандидатами», и такая абсурдная ситуация может угрожать социальной стабильности.

«Когда система проигрывает своим же разрешенным оппонентам, это говорит только об одном – в народе сформировался спрос на протестную низовую активность. На данный момент этот спрос может иметь свой выход только на выборах. Люди не готовы пока выходить на улицы и что-то для себя требовать, но если так пойдет дальше, то умеренно недовольное большинство можно довести и до того, что оно станет активно-недовольным», – считает Бондаренко.

По его оценке, сейчас сложно судить, кого жители Приморья выберут на предстоящих губернаторских выборах в качестве главного оппозиционера, потому что власть основательно подготовила список кандидатов.

«Эти выборы будут сложной головоломкой, они будут кроссвордом для избирателей Приморья. Если кто-то не хочет голосовать за власть, ему придется сильно поразмышлять на предмет того, кому же ему отдать голос. Я затрудняюсь ответить на вопрос, кто будет идентифицирован как наиболее оппозиционный. Это очередные выборы, на которых спойлер может стать лидером», – заключил Бондаренко.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края 18 ноября завершила прием документов для регистрации от кандидатов в губернаторы, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек.

На данный момент зарегистрированными кандидатами являются врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, депутат думы Владивостока от ЕР Роза Чемерис, вице-губернатор Игорь Степаненко, Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР, и Алексей Тимченко, которого поддержала «Партия Роста».

У неожиданного фаворита сентябрьской губернаторской кампании Андрея Ищенко не засчитаны 11 подписей – его шансы пройти процесс регистрации на выборы снизились до минимума. Этот вопрос крайизбирком рассмотрит 24 ноября.

Как сообщал «Новый День», по итогам прошедших 9 сентября в Приморье выборов губернатора во второй тур вышли кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. 16 сентября состоялся второй тур, в котором после долгого отставания от Ищенко внезапно победа была приписана Тарасенко. В связи с заявлениями о массовых фальсификациях 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты второго тура недействительными и назначила новые выборы.

Москва, Мария Вяткина

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