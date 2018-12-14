Недоверие и «перегретые» ожидания: в 2019 году конфликт общества и власти будет нарастать

В российском обществе нарастает недоверие к федеральной власти и президенту РФ Владимиру Путину, что может привести к тому, что события в 2019 году могут начать развиваться по инерционному сценарию – количество конфликтов резко возрастет и может вызвать местами публичный протест. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал руководитель Агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин в ходе экспертного опроса, который провел Комитет по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Политолог обратил внимание, что осенние выборы 2018 года ясно показали, что политическая реальность поменялась.

«Основным маркером отношения к власти для подавляющего большинства жителей страны стала позиция федеральных политиков и президента по пенсионной реформе. Фактический отказ от социальных гарантий и увеличение пенсионного возраста вместе с повышением цен на бензин, подорожанием продуктов и ухудшением уровня жизни стало точкой невозврата у значительной части людей в их отношении к политикам, партии «Единая Россия», – отметил Паймушкин.

Он обратил внимание, что тенденция, когда граждане стали проецировать свое недовольство не на муниципальную, региональную, а на федеральную власть и лично на президента России обозначились уже за полгода до президентских и за год до сентябрьских выборов 2018 года.

«Фокус-группы в регионах, где мне приходилось работать, показывали, что люди ждут, когда федеральная власть начнет заниматься накопившимися внутренними вопросами страны. В связи с этим были сильно перегреты ожидания от нового срока на посту главы государства Владимира Путина. Когда после президентских выборов во внутренней повестке ничего не поменялось, а люди почувствовали ухудшение жизни, к тому же еще с инициативой по повышению пенсионного возраста, резко возросла протестная активность, которая, пока, выразилась лишь в результатах региональных и муниципальных выборах», – подчеркнул эксперт.

Как считает Паймушкин, «так как диалога власти и общества по-прежнему нет, события в 2019 году могут начать развиваться по инерционному сценарию и количество конфликтов резко возрастет и может вызвать местами публичный протест».

«Как строить новый диалог с обществом и какой общественный договор с ним заключать, – вот вопросы для власти, которые нужно решать в новой политической реальности», – сказал он.

Вместе с тем Паймушкин отметил, что по результатам сентябрьских выборов видно резко возросшее недоверие жителей к традиционным СМИ. По охвату и оперативности донесения информации, особенно в небольших городах, стали занимать мессенджеры и социальные сети. «Люди склонны доверять информации из телеграм-каналов, которые распространяются через ватсап, вайбер и т.д., нежели официальным источникам, телевидению, газетам», – обратил внимание эксперт.

«Это нехороший симптом, и он говорит о нарастающем недоверии граждан как к региональной, так и к федеральной власти. Сегодня, как никогда, важна коммуникация с жителями, если не будет диалога и власть по-прежнему будет жить в параллельной реальности, то ситуация в обществе будет только ухудшаться», – заключил Паймушкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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