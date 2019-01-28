Целевая аудитория – второклассники: спикер Мосгордумы начал предвыборную кампанию

Московским школьникам раздали брелоки с фамилией спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом в соцсетях написала мама одного из столичных второклассников, Татьяна С. Женщина связала подарок от политика с предстоящими выборами в городскую думу, и намекнула на недавний скандал с «мертвыми душами», которые голосуют в МГД. В пресс-службе спикера столичного парламента связь подарков с избирательной кампанией отрицают.

«У кого что, а у председателя Мосгордумы Шапошникова уже стартовала избирательная кампания, – написала Татьяна С. на своей странице в «Фейсбуке» в середине января (сегодня эта запись появилась в популярных пабликах в соцсетях). – К целевой аудитории подход максимально серьезный, охват самый широкий. Вася и его одноклассники (2 класс, если что) сегодня утром нашли на своих партах. Дети крепили прикольные брелочки к рюкзакам, не понимая смысла. Креативно же! А политический педофил у нас Навальный, конечно же».

Жительница столицы также опубликовала фото брелка, на котором на желтом фоне красными буками написано «Алексей Шапошников. ЯУЗА», причем буква «У» вписана в квадрат, похожий на поле для отметки в бюллетене для голосования.

«Кстати, мой сын в своем втором классе считает в уме не в пример лучше, чем председатель МГД, и 26 от 36 отличает на раз», – отметила москвичка, намекнув на скандальную историю с голосованием «мертвых душ» в Мосгордуме 26 декабря по вопросу о повышении в два раза штрафа за неоплату парковки.

В пресс-службе Алексея Шапошникова связь подарка с предстоящими выборами отвергли. «О какой избирательной кампании можно говорить, если выборы еще не назначены?» – отметила в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» пресс-секретарь Полина Орехова, пояснив, что речь идет о проекте «Парк Яуза», инициатором создания которого еще пять лет назад выступил Алексей Шапошников. «Сейчас идет голосование по этим брелокам», – рассказала она. Действительно, в «Фейсбуке» на странице «Команда Шапошникова» опубликованы фотографии нескольких вариантов желтых брелоков и объявлено голосование.

«Идея создания парка переросла в целое движение нашего округа – «За Яузу», и теперь пришло время придумать символ нашего движения, – говорится на странице. – Мы разработали несколько вариантов логотипа и, по совету многих родителей, которые беспокоятся о безопасности детей, вместе с общественным советом приняли решение выпустить светоотражающие значки с различными вариантами логотипа». Там же сообщается, что «первые «сигнальные» экземпляры подарили школьникам».

Любопытно, что за 2018 год на странице «Команда Шапошникова» никаких записей о проекте «Парк Яуза» найти не удалось.

«Избирательная кампания уже стартовала, – констатировал в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. – Кампания уже началась, она идет вовсю, в округа уже заехали команды, работают технологи, конфликтологи, начали работать с протестом».

По информации собеседника агентства, Шапошников – единственная на данный момент уже согласованная кандидатура от «Единой России». «Он пиарится на позитиве, и его, разумеется, будут пиарить на этом громком социальном проекте, чтобы создавать информационный повод. Это однозначно избирательная кампания, – уверен эксперт. – То, что «Единая Россия» привлекает школьников – так было всю жизнь, избирательная опора это школа и родители детей, этому удивляться не стоит. Это выборы. Власть всегда заранее работает. Кто сейчас успеет завладеть головами избирателей, тот будет в выигрышном положении».

Как известно, выборы в московскую городскую думу пройдут 8 сентября 2019 года. Избрано будет 45 депутатов-одномандатников. О своем намерении участвовать в выборах спикер Мосгордумы Алексей Шапошников публично объявил еще осенью, при этом «единороссы» перед стартом кампании намерены провести традиционные внутрипартийные праймериз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

«Заминировал пять раз»: в Москве задержан подросток-«террорист». / Медведев распорядился проиндексировать соцвыплаты. / Трамп готов к новому шатдауну ради стены на границе с Мексикой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»