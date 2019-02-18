Последствия «мусорной» политики: «Нас обрекают на мучительную смерть»

Мусорная проблема обнажила реальное отношение власти к жителям России. Как считают эксперты, скандалы и силовое противостояние, в которое перерос протест против политики в сфере с обращением с отходами – доказали, что представители власти и крупного бизнеса, по сути, не считают остальное население страны за людей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали на Московском экологическом форуме.

В частности, доктор технических наук, бывший председатель ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов заявил, что реальное решение мусорной проблемы откладывается из-за трех основных проблем. «Первое – дефицит специалистов. У нас просто не готовят технологов нужного профиля. Мы не можем создать отрасль производства без специалистов – это утопия», – сказал эксперт.

Следующей проблемой, по его словам, является отсутствие «здравого смысла» в действиях власти по решению мусорной проблемы. «Отсутствие научного обоснования плана действий, стратегии. Есть директивы «будем строить мусоросжигательный завод, будем заниматься сортировкой» … да само понятие «термическое обезвреживание» не имеет здравого смысла. Обезвреживание – это снижение класса опасности. При сжигании возникают более опасные отходы, в частности, летучая зола», – подчеркнул Шубов.

«Третье – отсутствие политической воли решить эту проблему цивилизовано с позиции государственных интересов», – добавил эксперт.

Известный политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, также выступавший на форуме, отметил, что государственная политика и стоящий за ней крупный бизнес действительно блокируют решение мусорной проблемы. «Я знаю, как тяжело в России бороться за свои права, даже если это всего лишь право дышать чистым воздухом. Вызывает горечь ситуация, когда наши дети обречены болеть из-за того, что рядом сжигают мусор… когда сотни тысяч людей лишены возможности дышать чистым воздухом, когда сама земля засорена», – сказал он.

Как считает Соловей, такая критическая ситуация связана с «отсутствием политической воли». «Почему это происходит? Потому что в России нет денег, нет технологий? Нет главного – желания тех, кто этим занимается, обеспечить нам – 99% населения России – хотя бы маломальские условия для человеческого существования. Посмотрите на этих мусорных «чаек», на тех, кого называют бенефициарами мусорной реформы – вы же не видите людей. Потому что человек не может обрекать своих соплеменников на то, на что обрекают они – на медленную и мучительную смерть», – подчеркнул политолог.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков также считает, что власть на примере мусорной проблемы показала истинное лицо. «Это не только вред. Обратите внимание, все общественные слушания были провалены для власти, они имели скандальный характер. Власть не реагирует совершено. Экспертное сообщество предлагает другие технологии, без выбросов. Нет. 150 отказов за год по мирным митингам. Под любым предлогом власть отказывается от общественной экспертизы», – подчеркнул Гудков.

При этом он также отметил, что большинство жителей не понимает, чем грозит строительство мусоросжигательных заводов. «Люди не понимают, думают, что диоксины – это что-то техническое – нет ни запаха, ни цвета. А и объяснить нужно, что будет с детьми, с семьями. Три миллиона существ родились после диоксиновой атаки во Вьетнаме. Не людей, – существ, настолько они были изменены», – подчеркнул политик.

Вместе с тем Гудков подчеркнул, что это не локальная проблема Подмосковья, где планируется построить четыре мусоросжигательных завода. «Мы должны объединить усилия. Мы не можем решить эту проблему локально – это невозможно. Сегодня под угрозой находится не только Подмосковье. Но и вся Россия, то отравление, которое произойдет (диоксинами после сжигания мусора) оно, как вы знаете, на 100 лет», – констатировал он.

Напомним, федеральный проект «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов» осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». Он предполагает строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани. В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Эти планы уже вызывали настороженную и критическую реакцию. В частности, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы VI созыва, один из разработчиков природоохранной реформы, учредитель экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин отмечал в интервью РИА «Новый День», что экологическая карта Москвы и Подмосковья сейчас на «100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». Он пояснил, высокотемпературные факелы, которые, по словам власти и инвесторов, должны будут минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, по сути не могут обеспечить безопасность.

«Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод, – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – заявил он.

Стоит отметить, что параллельно с этим в Подмосковье идут работы по дегазации уже существующих мусорных полигонов. Эти процессы также вызывают опасения. Известно, что на балашихинской свалке «Кучино» перед экстренной дегазацией не проводился ряд необходимых предварительных «расширенных анализов с подробным перечнем состава и количества веществ, извлекаемых дегазационной вытяжкой».

«Диоксины и фураны являются группой сверхстойких высокотоксичных соединений и имеют свойство накапливаться в организме человека, переходя «по наследству» к следующим поколениям его потомства. Они не обладают ни цветом, ни запахом, как и угарный газ, взвесь тяжелых металлов, то есть, получается, что запаха действительно может быть меньше. Самое страшное, что с новыми поколениями мутагенное действие диоксинов усиливается из-за их аккумулятивной способности», – отмечала ранее в интервью РИА «Новый День» ветврач-токсиколог Ирина Куделина.

В Общественной палате России осенью прошлого года тоже заметили проблему. Секретарь Общественной палаты РФ, бывший ведущий программы Первого канала «Воскресное Время» Валерий Фадеев тогда заявил о необходимости «притормозить» размещение мусоросжигательных заводов в Московской области. Судя по развитию событий, эти рекомендации и опасения остались незамеченными теми, кто продавливает решения и осваивает многомиллирадные «зеленые инвестиции».

Стоит отметить, что Московская областная дума «зарубила» инициативы о проведении местных референдумов по теме мусоросжигательных заводов, как и законодательный запрет на их строительство.

Москва, Мария Вяткина

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