Экономика России в зоне риска: эксперты не ждут сдвигов в лучшую сторону

Российская экономика продолжает оставаться в зоне риска – в ближайшие полгода позитивных сдвигов не ожидается. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе Института «Центр Развития» НИУ «Высшей школы экономики». По оценке экспертов, торможение экономики связано с упавшими ценами на нефть и слабостью внутреннего спроса.

Как отмечается в докладе, в январе 2019 года Сводный опережающий индекс (СОИ) снизился с -1,7 до -2,1%, третий месяц подряд оказавшись в отрицательной области. Судя по такой динамике, в перспективе ближайших месяцев наиболее вероятным представляется сценарий замедления российской экономики.

Эксперты обратили внимание, что в январе нефтяные цены во многом отыграли падение, наблюдавшееся в конце прошлого года, однако остались на уровне, который заметно ниже, чем был за год до этого. «Вполне вероятно, что такая ситуация сохранится в течение ближайших 5-6 месяцев», – прогнозируют экономисты.

По их оценке, учитывая зависимость российской экономики от нефтяных цен, трудно предположить, что в начале 2019 года она будет расти ускоренным темпом. Кроме того, в январе 2019 года по-прежнему наблюдалось (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижение новых заказов на производство продукции. «За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса, что усиливает вероятность стагнационного сценария», – говорится в докладе.

«В целом приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок. Каких-либо заметных сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ не предвещает», – подчеркнули экономисты.

При этом зависимость экономики от топливно-энергетического комплекса не просто сохраняется, – с восстановлением высоких темпов нефтедобычи «голландская болезнь» обостряется и темпы роста обрабатывающей промышленности замедляются.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля Росстат сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Если верить статистическому ведомству, увеличение ВВП достигло 2,3% – максимального уровня с 2012 года. Эксперты подвергли сомнению адекватность этих данных, которые значительно улучшились после радикального пересмотра Росстатом ряда показателей. Удивление высокими темпами роста экономики высказывал также глава Минэкономразвития РФ Дмитрий Орешкин, отмечавший, впрочем, что перспективы 2019 года не обнадеживающие. «Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%», – сказал в интервью «Ведомостям» Орешкин и уточнил, что роста отечественной экономики нужно ожидать только через несколько лет.

Как отмечал экономист, партнер Matrix Captial Евгений Гавриленков, ситуацию осложняет непонимание реальной ситуации в стране. «Мы находимся в статистической тени, мы абсолютно не понимаем, что у нас происходит с экономикой», – говорил эксперт и подчеркивал, что в этой ситуации правительство принимает осторожные решения, которые не способствуют экономическому росту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.19

Суд вынес условный приговор полицейскому, обокравшему труп. / Военным запретили пользоваться гаджетами на службе и рассказывать о себе в соцсетях и СМИ. / Рогозин анонсировал туристический полет в космос по гагаринской орбите. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»