«Задавал неудобные вопросы…» В Калуге убили экоактивиста

Борьба жителей России с «мусорной» политикой властей обрастает все более пугающими «совпадениями». По словам граждан, которые выступают против строительства новых «экокомплексов» в Калужской и Архангельской областях, на них оказывается серьезное информационное давление, однако трагическая смерть одного из экоактивистов в Калуге ставит ребром вопрос о безопасности людей, которые выступают за защиту окружающей среды.

По данным регионального главка Следственного комитета, в ночь на 10 марта житель Калуги получил ранение в «ходе внезапно возникших неприязненных отношений с другим мужчиной». Первоначально было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Позже стало известно, что потерпевший скончался в больнице. Ведомство сообщило, что дело будет переквалифицировано на ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). По данным СКР, подозреваемый был задержан и содержится под стражей.

Как пояснили источники РИА «Новый День», погибшим оказался 42-летний калужский экоактивист Денис Штроо, который попал в больницу с ножевыми ранениями ночью 11 марта и умер 14 марта.

По словам представителя инициативной группы местных жителей деревни Михали Износковского района Калужской области, которые выступают против экотехнопарка «Калуга», Екатерины Савкиной, Денис Штроо активно выступал против «экостройки» в Михалях. «У нас в протесте получилось несколько волн. Сначала наши 4 человека в основном были, потом «лодку расшатали». Как только информация (о строительстве экотехнопарка) дошла до Калуги, ее подхватили, была следующая волна. Там уже нашлись более квалифицированные люди, не то что мы – дачники. Денис, в том числе, в теме очень хорошо разбирался и задавал неудобные вопросы, которые касались технической составляющей, на которые изначально у строителей полигона не было ответа», – сказала Савкина.

Она отметила, что сейчас официальная версия гибели Штроо – бытовой конфликт. «Но этот человек, которого задержали, его фамилия известна, но из-за следствия не распространяют пока, он уже был осужден за нападение на журналиста. Там очень странная история. Если случайность, то удары слишком уж точные – в печень, легкое… не совместимо с жизнью. Денис очень крупный, а тот очень щупленький…», – поделилась Савкина.

Отвечая на вопрос, сталкиваются ли активисты с откровенным давлением или угрозами, Савкина сказала, что чаще всего ведется с информационное давление, когда представители провластных СМИ начинают буквально «копаться в грязном белье» местных жителей. По ее словам, открытых угроз не поступало, однако некоторые «совпадения» настораживают. «Давление идет через информационные ресурсы. Не думаю, что будут действовать воткрытую – угрожать и прочее. Но если взять несколько инцидентов… Мы вот сначала не обратили на это внимание, на плакат пикетчиков в апреле прошлого года «не жить». Проходит некоторое время и у человека дом сгорел. Интересная череда событий», – сказала она.

Представитель инициативной группы жителей деревни Михали Борис Лишутин, которого весной неизвестные пикетчики обвинили, что он якобы представитель «пятой колонны», в интервью РИА «Новый День» подтвердил, что его дом действительно сгорел, но отметил, что никаких дополнительных расследований по данному факту не проводилось.

«Дом сгорел 28 декабря – под Новый год. МЧС написали короткое замыкание. Я согласился на это заключение и не стал никаких возражений писать на этот счет», – отметил он.

При этом Лишутин также признал, что определенное давление на активистов ведется. «Давление конечно на всех есть, бесспорно. Даже наша дума, которую нам в Калуге и назначили… Нас всех, кто подавал документы, чтобы избраться в депутаты, через суд выбили из предвыборных гонок, что называется. Назначили думу из Калуги, от «Единой России». Я разговаривал с нынешним главой нашей думы, он рассказал, что, когда его направляли кандидатом к нам, сказали, что там есть такой Борис Юрьевич (Лишутин) – он организатор и руководитель «экстремистского подполья». Говорит, а вы – нормальный человек. Не могу понять, почему о вас такой слух», – рассказал Лишутин.

«Задавить-то нас могут, но сопротивляться будем, жить-то надо. Обидно, что уничтожают природу. У нас вот тут очистные сооружения собираются строить, 27-го числа будут слушания по новым изменениям генплана Михалей… На севере тоже пытаются задавить протест, там и вся Балтия против, а все равно не слышат», – сказал Лишутин.

Как сообщал РИА «Новый День», проблема московского мусора официально вышла за пределы столицы и угрожает сразу нескольким регионам. В частности, в Архангельской и Калужской областях планируется строительство экотехнопарков. Примечательно, что оба участка не предназначены для строительства подобных сооружений, так как местности заболочены и богаты грунтовыми водами.

В Шиесе – на территории, где планируется строительство, берут начало реки Вычегда, Северная Двина. В Михалях – истоки рек Лужа, Язовка, Шаня, ручьи и стоки впадают через местные реки в Угру и Оку. Более того, часть этих земель попадает в водоохранную зону.

Жители регионов до сих пор не получили от «экологической» строительной компании разрешительной документации, тем не менее, на обоих участках уже ведутся работы.

Стоит отметить, что проект экотехнопарка «Калуга» разработал «МосводоканалНИИпроект», в совет директоров которого входит вся верхушка руководства Департамента капитального ремонта города Москвы, в том числе, начальник департамента Алексей Елисеев. Заказчиком строительства калужского экотехнопарка выступает ООО «ПрофЗемРесурс». По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем этой компании является ОАО «Мосводоканал», принадлежащее правительству Москвы. Возглавляет компанию «ПрофЗемРесурс» бывший сотрудник департамента строительства Москвы Олег Панкратов, который сейчас является заместителем директора ООО «Технопарк», арендующего землю в архангельском Шиесе.

Весной 2018 года в деревню Михали приезжали неизвестные люди, которые провели одиночные пикеты, обвиняя местных жителей, которые выражают активную позицию, в том, что они являются «пятой колонной». «Пятая колонна вон из Михалей», «Дачники, командуйте у себя Москве» и «Михали это вам не Москва». Кроме этого, как отмечают местные жители, был плакат, на котором было написано «Лишутин не учи нас жить».

Примечательно, что плакат против Литушина обратил на себя внимание оригинальным цветовым решением: «не жить!» выделено красным цветом. Это вряд ли соответствует правилам проведения пикетов, поскольку очевидна явная угроза жизни человека.

Экологические активисты в Архангельской области, где сейчас формируется движение против строительства экотехнопарта «Шиес», в буквальном смысле ушли в леса с палатками и блок-постами под фронтовыми лозунгами «победа будет за нами».

Активист общественного протеста против строительства экотехнопарка «Шиес» Вячеслав Григорьянц в интервью РИА «Новый День» отмечал, что давление на противников «экостройки» совершенно неадекватно.

Москва, Мария Вяткина

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