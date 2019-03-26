На выборы в Мосгордуму заявилась известная спортсменка: оппозиция уже высмеяла ее решение

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила о намерении идти на выборы в Мосгордуму: она намерена выдвинуть свою кандидатуру по четвертому одномандатному округу – это районы Крылатское, Строгино и часть скандально известного Кунцева.

О своем решении спортсменка сообщила в соцсетях. «Сегодня привычный нам образ жизни находится под угрозой, – заявила она в видеообращении в «Фейсбуке». – Чиновники дают разрешения на уничтожение парков, точечную застройку, бесконтрольное расширение дорог. Под угрозой Крылатские холмы и Строгинская пойма, разгораются конфликты из-за строек на Осеннем бульваре и Академика Павлова. Я иду в Мосгордуму для того, чтобы голос москвичей был услышан, чтобы заставить чиновников считаться с мнением людей».

Пользователи «Фейсбука» на странице Киселевой напомнили ей о связи с «Единой Россией» и поинтересовались, почему она решила идти на выборы не от своей партии. «Официально вы не от партии, как и у президента самовыдвижение, но по факту ведь от «Единой России», «Статистов от «Единой России» нам не надо», «Член партии самовыдвиженцем, я только одну такую партию знаю», – пишут в соцсети.

Скриншот страницы Марии Киселевой в «Фейсбуке»

Ранее сразу несколько политических экспертов в комментариях РИА «Новый День» прогнозировали, что из-за удручающе низкого рейтинга «Единой России» провластным кандидатам придется идти самовыдвиженцами – чтобы негативный шлейф, тянущийся за партией, не стал причиной крупного провала. Ставку власть сделает на узнаваемых людей – артистов, спортсменов, ученых, отмечали эксперты.

Появление Киселевой в выборной повестке уже высмеяли в соцсетях представители оппозиции. В частности, политик Дмитрий Гудков рассказал о выступлении спортсменки 21 марта на митинге в Крылатском, посвященном протесту против строительства у метро очередной высотки. «Очередная точечная застройка, но с изюминкой: на митинг против строительства пришли сразу два кандидата в Мосгордуму. Одна – бывшая синхронистка Мария Киселева, «Единая Россия». Пообещала пожаловаться на строителей Владимиру Владимировичу. Рассказала, что сама она против такой власти, которая не слушает людей. А пчелы против меда, да», – отметил Гудков.

24 марта в Крылатском прошел еще один митинг, где также появилась Киселева. Оппозицонно настроенные выступающие напомнили, что она дважды становилась доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и связана с «Единой Россией», представители которой в Мосгордуме уже показали москвичам, как отстаивают их интересы.

Отметим, что информация о Марии Киселевой размещена на официальном сайте партии «Единая Россия» в разделе «Кто есть кто». Согласно этим данным, больше всего олимпийская чемпионка любит семью, а лгать может «лишь в случаях, когда это идет во благо – иногда недосказанность может спасти жизнь».

Источник: официальный сайт партии «Единая Россия»

Ранее на выборах в МГД по округу №4 победил «единоросс», кинорежиссер, актер Евгений Герасимов. От оппозиции на выборы-2019, как ранее заявил Дмитрий Гудков, там намерен выдвигаться ведущий популярного канала на ютюбе «Блог Жукова» Егор Жуков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

Из-за скандалов вокруг СНИЛС в правительстве нашли 104 двойника депутата Госдумы. / Россия занимает 47 место в рейтинге паспортов мира. / Аналитики подсчитали реальный рост коммунальных платежей: подорожали почти в два раза. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»