Путину и Медведеву остался год: необходимо принять самое важное решение

У президента и премьер-министра РФ остался год для принятия важнейших для страны решений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме за «круглым столом», посвященного проблеме бедности в России. По его оценке, важнейшими проблемами для страны являются нищета, вымирание населения и раскол общества.

«Не может быть никакого будущего при обнищавшем населении, падении доверия к власти, нарастающем инфраструктурном коллапсе», – заявил Зюганов, подчеркнув, что «России нужна новая программа развития».

Бессменный лидер КПРФ отметил, что «за 25 последних так называемых реформаторских лет мы потеряли 9 млн своих соотечественников», поскольку население страны сокращается. Чтобы выправить ситуацию, новый бюджет России, который Госдума будет принимать в этом году, должен быть направлен на развитие страны.

КПРФ уже подготовила ряд предложений для этого, отметил Зюганов. В частности, коммунисты вновь предложат национализировать сырьевую базу – «чтобы она работала на всю страну, а не на кучку олигархов», и отменить налоги для тех, кто и так «еле-еле сводит концы с концами». Кроме того, российские деньги должны работать на экономику России, а не западных стран, подчеркнул политик.

«Фридман (Михаил Фридман – совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», – ред.) живет в Лондоне, – напомнил лидер КПРФ. – Фридман вложил в фармацевтическую промышленность Америки и Англии 400 млрд рублей. Это больше, чем весь бюджет российского здравоохранения на весь год».

Быстрое увеличение количества российских миллиардеров Зюганов назвал «ненормальным и противоестественным». «Богатые люди должны платить по прогрессивной шкале налогообложения», – в очередной раз указал лидер КПРФ и обратил внимание на колоссальный разрыв между доходами самых бедных и самых богатых граждан России.

По мнению Зюганова, это происходит, в том числе, из-за низких зарплат и несоответствующей государственной поддержки семей с детьми. Именно такие семьи в России оказываются за чертой бедности. «Это долго продолжаться не может, – констатировал Зюганов. – У нас 10% самых бедных в 20 раз беднее, чем 10% самых богатых. Невозможно развивать общество, если в нем существует такой разлом».

«Я и президенту, и премьеру сказал: у вас остался один год для принятия важнейших решений», – сообщил Зюганов.

По данным Росстата, в России более 19 млн человек (это более 13% всего населения страны) имеют доходы ниже прожиточного минимума. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Государственной думе заявила, что правительство изучает в восьми регионах страны причины бедности россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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