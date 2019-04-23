Комиссия МГД поддержала эксперимент с электронным голосованием на выборах

Сегодня комиссия Московской городской думы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала проекты законов, связанных с выборами. Один из них касается эксперимента с электронным голосованием, который вызывал вопросы у оппозиции и экспертов.

Как сообщила пресс-служба МГД, в комиссии обосновали необходимость эксперимента развитием цифровой экономики, а также обеспечением дополнительных условий для реализации активного избирательного права за счет внедрения в избирательный процесс современных технологий.

Предполагается, что для подачи заявления об участии в электронном голосовании избиратель должен иметь полный доступ к подсистеме «Личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы, то есть обладать подтвержденной учетной записью. Заявление может быть подано избирателем не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования. Поданное заявление может быть отозвано избирателем в тот же срок.

В Единый день голосования 8 сентября избиратель, подавший такое заявление, получит возможность проголосовать с помощью специального программного обеспечения регионального Портала государственных и муниципальных услуг города Москвы. Специальное программное обеспечение портала посредством шифрования обеспечивает тайну голосования». «С технической точки зрения программа составлена таким образом, что никакие манипуляции с голосами избирателей невозможны», – заверила член комиссии Татьяна Портнова.

В ходе заседания депутат также обсудили поправки в городской избирательный кодекс, согласно которым предельный размер фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы увеличивается до 35 млн рублей. Документ также предполагает увеличить предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды собственных средств кандидата, а также добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.

Вместе с тем, поскольку при проведении выборов 8 сентября ряд избирательных участков в городе Москве будут наделены статусом цифровых участков, на которых предусматривается голосование по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы, законопроектом предлагается определить время окончания выборов – 20:00, совместив его с окончанием голосования по федеральным выборам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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