Разрыв шаблона: помощник депутата-«единоросса» пойдет на выборы от КПРФ

Скандал с выдвижением на предстоящих в сентябре выборах в Московскую городскую думу мнимых оппозиционеров получил очередное продолжение. Как пишет «Московская газета», речь идет о политических амбициях представителя КПРФ Андрея Орла, который в настоящее время является помощником депутата столичного парламента Инны Святенко из фракции «Единая Россия».

Святенко сообщила в своем аккаунте в Facebook, что Орел – ее помощник на общественных началах, и дала понять, что его выдвижение на выборы в Мосгордуму согласовано.

«Друзья, в связи с поднявшейся в СМИ шумихой по поводу работы в Марьино Андрея Орла, считаю, должна объясниться. Андрей Орел действительно мой помощник на общественных началах <...> В том, что он представитель КПРФ? Но в нашей стране каждый человек имеет право на свои политические убеждения», – отметила Святенко.

Депутат также дала пояснения относительно скандальной истории с ремонтом квартир ветеранов войны и других льготников в районе Марьино. Оказывается, нарушения были выявлены именно ей и уже давно, после чего были направлены заявления в правоохранительные органы. «Эта ситуация находится у меня на личном контроле», – уточнила столичный парламентарий.

Комментируя ролики, подготовленные Орлом, с критикой управы района Марьино, Святенко обратила внимание, что просила «своего помощника Андрея Орла посетить жителей Марьино, в квартирах которых должен проводиться ремонт, поздравить их, выяснить текущую ситуацию и подготовить видеоролики».

«Насколько я знаю, в одном из них, касающемся квартиры Головкова, допущены досадные ошибки и считаю, что Андрею необходимо извиниться перед людьми, которых он невольно оскорбил», – пишет депутат.

В выдвижении Орла на выборы в Мосгордуму от КПРФ Святенко не видит ничего предосудительного. «Относительно выдвижения Андрея Орла на выборы в Мосгордуму от КПРФ: я не вижу в этом ничего дурного. Считаю, что Андрею, как начинающему политику, нужно набираться опыта контактной работы с избирателями», – подчеркнула представитель «Единой России».

«Я не понимаю шумихи, которую подняли некоторые СМИ по поводу работы Андрея Орла на власть. Мы все живем в одном государстве, и каждый приносит пользу своей стране на том участке, где может. На этом, считаю, вопрос исчерпан», – заключила Святенко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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