На выборах в Москве хотят отменить одномандатные округа: в Госдуму внесен законопроект

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об изменении системы выборов в законодательные собрания регионов. Авторы документа – депутаты Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и Борис Чернышов – предложили избирать думы Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по единому избирательному округу, а в остальных субъектах РФ сместить схему в сторону партийных списков.

Изменения предполагается внести в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Сейчас все 45 депутатов Московской городской думы избираются по одномандатным округам, в Санкт-Петербурге – 25 народных избранников по такой же схеме, и 25 по партийным спискам. «Полагаем, что применение только мажоритарной избирательной системы нарушает важнейший принцип пропорциональности проведения выборов, – отмечают авторы документа в пояснительной записке. – Мажоритарная система выдвижения и избрания депутатов позволяет только одной политической партии получить максимальное число мандатов».

При этом, как полагают либерал-демократы, существующая система позволяет депутатам выдвигаться и избираться не от политической партии, а в дальнейшем входить в состав думских партийных фракций. «В конечном итоге [это] дает неверное отражение действительного соотношения политических сил», – подчеркивают депутаты Госдумы.

В остальных субъектах РФ авторы законопроекта предложили установить такой порядок выборов, при котором по спискам пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределяется не менее половины депутатских мандатов законодательных (представительных) органах государственной власти. Сейчас по спискам распределяется не менее 25% мест в заксобрания.

Все это «будет способствовать объективности волеизъявления избирателей, позволит соблюсти принцип равенства голосов за партии», сами политические партии «смогут более эффективно вести избирательные кампании, а избиратели – в полной мере реализовать свои избирательные права», – говорится также в пояснительной записке.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что на выборах в Мосгордуму основная масса кандидатов от мэрии дистанцируется от «Единой России» и пойдет самовыдвиженцами. При этом некоторым из них дано разрешение на резкую критику столичных чиновников, действий управ и префектур.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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