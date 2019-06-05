Подозреваемому в убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина предъявлены обвинения

Подозреваемому в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина предъявлены обвинения. Следователи задержали нескольких участников драки и установили того, кто нанес смертельное ранение ветерану боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в ходе расследования уголовного дела об убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве, задержаны были еще двое участников конфликта в подмосковном Путилково. Следователи установили, кто из участников драки нанес смертельный удар Белянкину, который пытался помочь раненому человеку. Следователи направили в суд ходатайство об аресте всех фигурантов дела.

Как сообщал «Новый День», драка произошла в ночь на 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. Друг погибшего, Иван Суханов, рассказал, что Никита Белянкин увидел, как возле его дома толпа выходцев из южных регионов избивает двух молодых людей. Он решил заступиться за них. У экс-военнослужащего при себе был травматический пистолет. Он начал стрелять в воздух, чтобы угомонить нападавших, но в итоге получил удар ножом в область сердца и скончался на месте происшествия. Один из прохожих, за которых заступился Белянкин, получил ранение в печень. Нападавшие сбежали с места преступления.

Накануне следователи сообщили о задержании двух мужчин 1977 и 1982 годов рождения.

Комментируя случившееся, член инициативной группы «Путилково» Станислав Смагин в авторской колонке для «Нового Дня» отметил, что на место преступления «скорая» ехала по свободным дорогам из Красногорска в Путилково 40 минут, полиция – и того дольше. «К сожалению, это должно было рано или поздно случиться. Построенное гетто без объектов инфраструктуры – без поликлиники, без полиции, без пожарных, без спортивных объектов – и все это брошенное на произвол судьбы властями принесло свои плоды, – пишет Смагин. – На протяжении трех лет мы кричали и стучали в закрытые двери: писали президенту РФ, отправляли детское обращение на прямую линию главы государства, устраивали флешмобы. Писали в Генеральную прокуратуру (5 раз), обращались в ФСБ и Следственный комитет, инициировали четыре судебных дела, два которых – коллективные от жителей Путилково – продолжаются в настоящее время. Все наши просьбы и мольбы встречали стену безразличия и наплевательского отношения к людям».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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