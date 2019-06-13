В Мосгордуму хотят попасть больше сотни кандидатов: среди них есть претенденты с судимостью

Документы в Мосгоризбирком на выборы в городскую думу сдали уже 99 человек. Все претенденты – самовыдвиженцы, причем на сей раз от «Единой России» отмежевались даже действующий спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его коллеги по партийной фракции.

Ожесточенная предвыборная борьба, судя по всему, разгорится в 8 избирательном округе, где документы сдали Иван Жданов, директор «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, сотрудница Фонда содействия развитию городов «Городские Проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дарья Беседина, замдиректора ГБУ Москвы «Орбита», муниципальный депутат МО «Аэропорт» Екатерина Копейкина и правозащитник, экс-член команды Навального Виталий Серуканов.

В округе №2, где на выборы заявился президент Фонда поддержки демократических реформ Геннадий Гудков, пока с претендентами негусто: документы сдала только директор ГБУ Москвы «Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой» Светлана Воловец. Сын Геннадия Гудкова, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сдал документы в комиссию 5 избирательного округа столицы – пока в системе ГАС «Выборы» сведений о других кандидатах нет, однако известно, что по этому же округу намерен выдвигаться известный тележурналист Роман Бабаян.

В 43 округе, где скандал разгорелся еще до старта избирательной кампании, документы сдали все трое основных претендентов на депутатский мандат: это юрист ФБК Любовь Соболь, директор ГБУ Москвы «Центр паллиативной помощи» Анна (Нюта) Федермессер и член федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Его данных в системе еще нет, но сам Митрохин в соцсетях сообщил, что сдал документы в окружную избирательную комиссию 11 июня. Кроме того, по 43 округу избирком принял документы у муниципального депутата округа Пресненский Анатолия Юшина.

В 9 округе муниципальному депутату Юлии Галяминой будет противостоять главный редактор объединенной редакции ЭСМИ: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и радиоканала «Культура» ВГТРК, политический обозреватель Андрей Медведев.

По 41 избирательному округу документы сдали уже семь человек: это муниципальный депутат Кунцева Денис Шендерович, его коллеги по Совету депутатов Алексей Алексеев и Вадим Сокуренко, а также юрист ООО «Терра Менеджмент-3» Ксения Лаврентьева, зампред исполкома МОО «Справедливость» Алексей Соболев, сотрудник «Курчатовского института» Константин Харебов и действующий депутат Мосгордумы Евгений Герасимов – который, следуя тренду новой кампании, отмежевался от «Единой России». Правда, учитывая его победу в партийных праймериз, можно говорить, что участие Герасимова в выборах «ЕдРом» санкционировано.

В 13 округе в борьбе за депутатский мандат сойдутся выдвинутый «Коммунистами России» Денис Зоммер и директор парка культуры «Бабушкинский» Игорь Бускин – который уже схлестнулся в соцсетях с москвичами, интересующимися, почему директор парка раньше не отстаивал интересы горожан.

По 38 избирательному округу на выборы заявился единственный пока претендент на кресло в МГД с уголовной судимостью – правда, уже погашенной в 2007 году. Гендиректора АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Александра Козлова обвиняли по п. в ч. 3 ст. 146 УК РФ – «Нарушение авторских и смежных прав».

Непростой, очевидно, будет кампания и в 14 округе столицы, в который входит район Останкино. Здесь документы сдал местный муниципальный депутат Сергей Цукасов, которого поддерживают противники скандальной реновации. Именно на фоне протестов против строительства высотки во дворе дома на улице Цандера, 7, Цукасов приобрел дополнительных сторонников. По этому же округу идет ректор «Российского государственного социального университета» Наталья Починок – в феврале этого года она выступала координатором внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» на тему газовой безопасности. Кроме того, документы в 14 округе сдали муниципальные депутаты МО Ростокино Ольга Кравчук и МО Марьина роща Екатерина Игнатова.

Интересное предвыборное противовстояние намечается в 45 округе, где выдвинули свои кандидатуры проректор НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Касамара и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

По данным ГАС «Выборы», из действующих депутатов Мосгордумы помимо спикера Алексея Шапошникова (12 округ) и Евгения Герасимова документы уже сдали еще 10 победителей праймериз «Единой России» – это Андрей Метельский (15 округ), Степан Орлов (27 округ), Лариса Картавцева (10 округ), Сергей Зверев (31), Инна Святенко (22 округ), Кирилл Щитов (26), Александр Семенников (34), Татьяна Батышева (40), Людмила Гусева (33) и Людмила Стебенкова (25 округ). Кроме того, приняты документы у думских представителей провластного объединения «Моя Москва» Антона Молева, Ирины Назаровой, Надежды Перфиловой и Ольги Шараповой.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что подмоченная непопулярными реформами репутация «Единой России» заставит власть дистанцироваться от партии и отправлять своих кандидатов на выборы самовыдвиженцами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.19

Путин уволил высокопоставленных полицейских, связанных с «делом Голунова». / Медведев признал медленное освоение денег на нацпроекты. / Мировые цены на нефть подскочили на фоне известий о взрывах на танкерах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»