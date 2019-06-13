Детский омбудсмен вступилась за подростков, задержанных на акции в поддержку Голунова: прокуратура проведет проверку

Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила прокурора Москвы проверить действия сотрудников полиции, которые задержали несколько подростков 12 июня на акции в защиту журналиста Ивана Голунова. Один из них в итоге оказался в больнице. При этом Кузнецова напомнила об опасности участия в несанкционированных акциях.

«Еще предстоит выяснить, насколько были законны действия правоохранительных органов, – цитирует Кузнецову «Интерфакс». – Со своей стороны мы направили обращение в прокуратуру Москвы для того, чтобы была проведена проверка и дана оценка всему комплексу действий при задержании несовершеннолетних».

Детский омбудсмен уточнила, что оказавшийся в больнице подросток уже отпущен домой, угрозы его здоровью нет.

В то же время Кузнецова напомнила подросткам и их родителям, что в несанкционированных акциях участвовать опасно, поскольку «это неконтролируемый процесс».

Как сообщал «Новый День», на несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы по данным полиции было задержано более 200 человек. Они были доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства. При этом по данным «ОВД-Инфо» на 16:00 мск, во время шествия в поддержку Голунова в Москве задержано более 400 человек.

Сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил от должностей двух генералов, причастных к задержанию журналиста. Своих постов лишились начальник УВД по Западному административному округу Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.19

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