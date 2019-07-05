Партии власти нужен новый бренд: свинцовая лодка «Единой России» идет ко дну

Российская политическая элита во главе с «Единой Россией» пытается предотвратить свой крах. Эксперты неоднозначно оценивают эффективность введения системы KPI (ключевых показателей эффективности) для региональных отделений партии власти: с одной стороны, это нововведение способно показать жизнеспособность регионального руководства «ЕР», с другой – политические банкротство партии власти уже можно считать состоявшимся, и сейчас ей нужно создавать новый бренд.

Как стало известно, работа региональных отделений «Единой России» отныне будет оцениваться по нескольким критериям: текущий электоральный рейтинг, его динамика за три месяца и результаты на прошедших выборах, пишут «Ведомости». Если два из трех показателей будут снижаться, это станет сигналом для секретарей региональных отделений. Там, где будут зафиксированы самые плохие показатели, предполагаются отставки, отмечает издание.

По словам политолога, руководителя «Максимов-консалтинг» Андрея Максимова, система только запускается, но идея может иметь положительное влияние на позиции партии. «Я думаю, что это полезно интенсифицировать работу региональных исполнительных комитетов и штабов», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

В то же время, политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой выразил уверенность, что это решение является полумерой и не сможет исправить ситуацию. По его оценке, бренд «Единая Россия» уже «утонул» и попытки реанимировать его бессмысленны.

«Нужно проводить ребрендинг, как в свое время было с партией «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина. Нужно создавать новый бренд – старый потонул. Политика – искусство возможного, это «плаванье» на политическом интересе групп населения. Когда вместо доски свинцовая панель – тяжело плыть. У нас «Единая Россия» – та самая свинцовая панель, с которой можно только идти на дно. Под брендом партии никто на выборы не идет и не пойдет», – подчеркнул Неживой.

В этой связи эксперт обратил внимание, что Россия сегодня находится в эпохе транзита власти, что предполагает возможное изменение политического ландшафта. «Единую Россию» создавали, когда ельцинская политическая эпоха закончилась политическим банкротством. Борис Ельцин ушел, сейчас аналогичная ситуация. Банкротство политической системы – брендовое – наступило, соответственно, система должна создаваться заново, ее должна конструировать другая команда специалистов адекватно нынешнему моменту», – считает политолог.

По его мнению, внедрение KPI в данном случае может являться попыткой продлить агонию партии власти. «Это показывает, что руководство партии находится в состоянии неадеквата. В противном случае, они бы разговаривали о том, что нужно проводить ребрендинг партии. Предыдущая система обанкротилась – кроме антирейтинга, ничего за собой не несет. Попытки с ней играть капитально тянут на дно», – полагает Неживой.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев опубликовал статью «Единая Россия» – курс на перемены», в которой констатировал дефицит доверия к партии. «Мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно. Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года. Там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, где оперативно реагировали на их запросы, там была убедительная победа «Единой России». А где этого не хватило – люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против!» – подчеркнул лидер «ЕР».

Ранее Максимов, комментируя фиаско партии власти в некоторых регионах в сентябре 2018 года, также отмечал в интервью РИА «Новый День», что ещё один неудачный Единый день голосования в 2019 году может стать поводом для упразднения «Единой России», как это было с партиями «Единство», «Наш дом – Россия» и «Демократический выбор».

Эксперт тогда пояснил, что выборы в сентябре 2018 года показали «определенный кризис доверия ко всем структурам, связанным с «Единой Россией». «В принципе, теоретически, возможен очередной ребрендинг – то есть создание рядом с партией власти очередной политической структуры, куда постепенно и безболезненно перекочуют все действующие политические фигуры. А старый бренд останется с теми фигурами, которых захотят отправить в политическое небытие», – говорил Максимов. При этом он обращал внимание, что «ребрендинг» будет представлять из себя создание новой структуры с другим названием, где «содержание мало изменится».

Москва, Мария Вяткина

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