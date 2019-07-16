«Удар ниже пояса»: Памфилова ответила на требование московской оппозиции

Требование московской оппозиции встретиться сегодня, 16 июля, с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России является «ударом ниже пояса». Об этом в комментарии радиостанции Business FM заявила сама председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая, по ее же словам, «в настоящее время проходит непростой реабилитационный период после операции».

«Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями», – сказала Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что постарается встретиться с кандидатами в депутаты столичного парламента после 22 июля, хотя, скорее всего, и в эти сроки еще будет «не совсем здорова». «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», – заверила Памфилова и уточнила, что сегодня в ЦИК ее коллеги под руководством зампредседателя комиссии Николая Булаева готовы всех принять и внимательно выслушать их аргументы.

«Дай бог никому из них не болеть, включая (оппозиционера Алексея) Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой», – заключила Памфилова.

В воскресение в Москве прошла несанкционированная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», среди организаторов которой были претенденты на место в Мосгордуме Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Илья Яшин.

Накануне, как уточняет РИА «Новости», председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заверил, что среди участников воскресной несогласованной акции в Москве, которые намерены участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, нет тех, кому было бы отказано в регистрации в качестве кандидатов.

Предполагается, что окончательные решения окружные избирательные комиссии примут сегодня, 16 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

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