«Ситуацию не удастся удержать под контролем»: антимусорный протест в Подмосковье создает риски для федеральной власти

Антимусорный протест в подмосковном Ликино-Дулево, где полиция жестко разгоняет местных жителей, выступающих против строительства мусорного завода, приведет к серьезному взрыву социального недовольства в регионе. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, последние события наглядно демонстрируют провал подмосковных чиновников во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

Как считает эксперт, локальные антимусорные протесты в Орехово-Зуевском районе создают риски для федерального центра, а московская региональная власть превращается в хунту.

«Вся проблема Московской области – в ее губернаторе, – отметил Неживой. – Глава региона не в состоянии обеспечить нормальное правовое поле на вверенной ему территории. Власть, которая не может создать даже видимость соблюдения ею же созданных законов – обречена».

Ситуацию с Ликино-Дулево собеседник агентства называл типичной для всего Подмосковья. Например, в Реутове планируется застроить жилыми домами зону около МКАД, где проходит водопровод высокого давления, нефтепровод и ЛЭП, что равносильно локальной катастрофе. «Это характерный для нашей страны «бизнес по-русски»: у меня есть деньги, я инвестирую, и я прав. У нас инвестиционный капитализм, – пояснил Неживой. – Поэтому и в Ликино-Дулево такая же картина. Но количество перерастает в качество, а согласно ядерной физике накопление критической массы приведет к взрыву. У нас сейчас именно такая ситуация: власть добьется того, что народ перестанет оглядываться на правовое поле, правовые органы не справятся. Росгвардии просто не хватит на всю страну. Шиес, Ликино-Дулево, две-три-четыре горячие точки – и все, власть не сможет удержать их под контролем. Как только где-то ситуация выйдет из-под контроля – выйдет она сразу же везде».

По мнению политолога, фактически подмосковные чиновники своими действиями сейчас создают поводы для подобного массового взрыва недовольства. «Законодательство вообще не соблюдается, есть риски выхода ситуации из правового поля, причем риски – федеральные», – подчеркнул собеседник агентства.

«Власть должна соблюдать некие рамки – пусть у нас условная демократия, видимость демократии, некий церемониал и некая оглядка на население и закона должна быть. Но когда власть перестает это делать, она превращается в хунту. Фактически Воробьев ситуацию в Подмосковье довел до того, что московская региональная власть превращается в хунту», – сказал Неживой.

При этом, как считает эксперт, глава подмосковного региона провалил «мусорную реформу», несмотря на задание от главы государства разобраться с системой обращения с отходами. «Он собирался строить 250 заводов, закрыть все полигоны, – обратил внимание собеседник агентства. – И все это было провалено – человек не справился с выполнением поставленной перед ним задачи. Губернатор несет ответственность за вверенную ему территорию: не только за то, чтобы там закон соблюдался, но и за политическую стабильность. А политической стабильности в Московской области нет. Вопрос только в том, когда произойдет взрыв. А вот когда он произойдет, и Воробьева оттуда резко эвакуируют, может быть, даже на вертолете. Тогда вопрос будет стоять по-другому – потому что придется решать вплоть до того, чтобы вводить в регионе режим чрезвычайной ситуации».

По мнению Неживого, вероятность, что чиновники Московской области предпримут попытки вернуть ситуацию в законное русло и начнут диалог с жителями Орехово-Зуевского района, крайне невелика. «Регион перенаселен, здесь нереально создать что-то с соблюдением всех санитарных зон, нормальных условий плотности застройки, населения и экологических правил. Но завод выгодно построить здесь, – отметил Неживой. – В Шиесе такая же картина, потому что это «бизнес по-русски».

Между тем, решать взрывоопасную ситуацию в Ликино-Дулево следует системно, с помощью экспертного сообщества, предлагая населению адекватные рецепты решения проблемы, варианты же должны быть согласованы с местными жителями. «Да, тут придется потратиться, – сказал политолог. – Конечно, гораздо проще прийти без закона вырубить лес и сделать хоть что-то, чтоб прикрыть на какое-то время ситуацию с мусором. Потому что полностью ее так закрыть невозможно. Да, придется потратиться на высокотехнологическую отрасль, на специалистов, послушать, что они говорят, а еще провести согласительные процедуры с населением – которое уже ни во что не верит, и кредит доверия к Воробьеву – ноль». Но в этой схеме нет места коррупции, и именно эта причина, очевидно, не позволит применить ее в Подмосковье, полагает он.

В администрации президента, по мнению собеседника агентства, следят за развитием событий в Московской области, «аккуратно складывая в папочку» очередные свидетельства некомпетентности региональных чиновников. «Но это хождение по краю, – считает политолог. – Можно папку и не собирать. Потому что когда рванет, уже не до папки будет».

Напомним, как сообщал «Новый День», в городском округе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района уже несколько дней идут столкновения местного населения с полицией. Активисты защищают участок леса, в котором власти и компания «Хартия» сына генпрокурора РФ Юрия Чайки – Игоря Чайки предполагают построить мусорный завод. В многочисленных видеороликах с места событий видно, что полицейские применяют крайне жесткие методы подавления протеста. Сообщалось о попавшей в больницу женщине с сотрясением мозга, как минимум двух случаев перелома рук и ног. Накануне днем в автозак полиция отвела задержанную женщину вместе с ее шестилетней дочерью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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