«Самим тяжело»: Запад бросил российских либералов на произвол судьбы

Западное либеральное лобби «бросило» своих подопечных в России и, вопреки традиции, не оказал активную информационную поддержку протестам в Москве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская и европейская пресса неожиданно спокойно отреагировала на жесткие задержания протестующих в Москве 27 июля – только, видимо, из приличия, пожурив «кровавый путинский режим», «конец» которого якобы уже близок.

В частности, немецкая газета Die Welt, отметила, что президент РФ Владимир Путин все больше и больше «теряет поддержку среди населения России». «Недавние протесты показывают, что 20 лет авторитаризма – достаточно. Еще тысячи людей вышли на улицы Москвы. Были массовые беспорядки и массовые аресты», – констатирует издание.

В публикации американской газеты The New York Times также отмечалось, что «конец режима» близко. «Это ужасно. У меня такое ощущение, что мы живем в условиях оккупации. Они (власть) боятся, что наступит конец, конец этого режима», – цитирует издание слова участников московского протеста.

Агентство Bloomberg, которое обычнее не упускает повод обрушиться с жесткой критикой на Кремль, назвало действия столичной мэрии и сотрудников полиции «тривиальными», которые, впрочем, показывают, «как глубока паранойя Кремля».

«С патриотическим рвением, вызванным аннексией Крыма и другими зарубежными приключениями, президент Владимир Путин и его окружение мало что могут предложить избирателям и явно боятся бессмысленного гнева, преобладающего в российском обществе», – говорится в статье.

В публикации выражается уверенность, что Кремль демонстрирует силу в условиях нарастающего общественного недовольства в России. «После нескольких попыток успокоить разгневанных граждан Путин, похоже, решил показать оппозиции пределы того, что он допустит. Поскольку у Путина нет радужного образа будущего, нет средств для ускорения роста экономики, в которой доминируют коррумпированные, неэффективные государственные компании, он сосредоточился на том, чтобы показать россиянам, что протест не сработает и что его режим обладает подавляющей силой», – пишет Bloomberg.

Французская газета Le Monde отмечает, что посольство США в России и Евросоюз осудили «непропорциональное использование полицейских сил». «Эти задержания и несоразмерное применение силы против мирных демонстрантов <...> вновь серьезно подрывают основные свободы выражения мнений и собраний», – говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Примечательно, что в Le Monde статья о протестах и задержаниях в Москве совмещена с информацией о столкновениях протестующих в Гонконге и Италии.

Несмотря на то, что тон всех материалов о событиях в Москве выдержан в привычной критической тональности, реакция на громкие московские события гораздо слабее, нежели это было ранее. Не последовало аналитики происходящего и детальных объяснений, почему, например, Путин, должен уйти в отставку.

Как пояснил в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, это связано с тем, что протест в Москве обусловлен в большей степени расколом российской элиты, и на Западе идет абсолютно такой же процесс. «Протесты организованы людьми наверху. Россия после того, как развалился СССР, попала в глобальную неолиберальную экономику и получила там определенные дивиденды. Они (бенефициары) пытаются эту систему сохранить. А то, что их Запад не поддержал – там идут процессы сходные. Модель-то экономическая лопнула, эта модель – банкрот. Если раньше Запад дружно начал бы гавкать, но этого нет и это показатель, что там сходные процессы идут. Запад не поддержал либералов, потому что по факту, все происходящее – лебединая песня либерализма», – подчеркнул эксперт.

Неживой обратил внимание, что москвичи вышли на улицу, потому что протестуют против столичной мэрии, а не потому что они поддерживают оппозиционеров Илью Яшина и Алексея Навального. «То, что происходит в Москве – мыльный политический пузырь. Он никого не представляет и не имеет отношений к запросам общества. В нашей стране от голосующего населения поддержка либеральных идей составляет меньше 1%. Если вы берете выборку, у нас всегда 5% людей с отклонениями, них еще треть 2-1,5% – люди с серьёзными отклонениями в психике. Если взять выборку, тех, кто поддерживает либералов, их даже меньше», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.19

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