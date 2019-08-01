Кремль консолидирует оппозицию: силовой разгон протеста грозит обернуться против власти

Силовое подавление уличных акций в Москве приведет только к росту протестных выступлений, и на место одного избитого дубинками человека завтра придет двое новых – пока все действия власти дают повод для объединения оппозиции. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

«В обществе присутствуют совершенно разные группы, кого-то больше – кого-то меньше, но это совершенно не означает, что тех, кого меньше, нужно игнорировать, – отметил эксперт, подчеркнув, что из политики исчезло понятие коммуникации. – Иногда выясняется, что меньшинство оказывается более активным, чем пассивное большинство – что, собственно, и происходит в Москве. Несмотря на то, что либеральный протест, может быть, не так велик, как число молчаливо поддерживающих власть, но именно с ним власти пришлось столкнуться. И надо как-то реагировать на эти вызовы».

Гращенков обратил внимание, что если ранее власть придерживалась схемы игнорирования оппозиции, то теперь избрала тактику подавления и запугивания, что, очевидно, говорит о попытке игнорировать трансформацию в настроениях россиян. «Власть попросту не представляет, что борьба за абстрактные гражданские права может быть реальной насущной потребностью поколения до 40, и является гораздо более важным элементом их жизни, чем даже экономическая стабильность и благополучие, – отметил Гращенков. – Власти пытаются сохранить стабильность и очень раздражаются, считая, что их попытки не оцениваются достойно, а этот протест только усугубляет давление, которое, как они считают, исходит извне».

По его мнению, именно поэтому оппозиционную деятельность власти считают проявлением внешней агрессии – этим объясняются и заявления о том, что протестная активность в России происходит на деньги Госдепа США. «Но, тем не менее, я считаю, что в руководстве есть здравые силы, которые понимают, что если дальше все пойдет по сегодняшнему сценарию, то протест начнет множиться и расти, – говорит собеседник агентства. – Во-первых, тактически сейчас власть сама дает оппозиции повод объединиться. Без ошибок самой власти инфантильная оппозиция не может сформулировать что-то, что объединит и левых, и правых. А власть им этот повод дает. Во-вторых, каждый раз, применяя силу, она выводит на улицы все больше людей – потому что люди просто не могут уже стерпеть, что им что-то запрещают в их же городе, что их разгоняют, и каждый раз на одного побитого дубинкой будут приходить два-три новых человека». Эксперт пояснил, что возможность высказать свою гражданскую позицию значит для россиян больше, чем страх столкнуться с Росгвардией и получить административный арест.

Как считает Гращенков, третьей ошибкой власти стала изоляция лидеров оппозиции и разгон акций из одной точки по всему центру города, поскольку «расползающийся по Москве, не имеющий четкой цели и определенного места, протест постоянно будет вовлекать в себя тех граждан, которые до этого не были в него вовлечены».

Теперь же, если власть не пойдет на компромисс, протест будет только шириться и становиться более неконтролируемым, мало того – он начнет расползаться по всей России. По оценке эксперта, шагом к компромиссу со стороны власти стал бы возврат на выборы нескольких оппозиционных кандидатов, а не одного «яблочника» Сергея Митрохина или слишком близких к системе людей, наказание причастных к «зачистке выборов» – от руководителей политических штабов до тех сотрудников избиркомов, кто производил регистрацию.

Кроме того, чтобы локализовать протест, нужен публичный контакт власти с оппозицией. Это может быть договоренность о месте проведения митингов, их регулярности, внятный механизм взаимодействия силовых структур и активистов, подающих заявки, а также обеспечение безопасности обычных прохожих, которые сейчас наряду с участниками митинга оказываются сначала лицом на асфальте, а потом – в автозаке.

«Я думаю, что компромисс возможен при нормальном подходе власти, при понимании общей надвигающейся катастрофы, – полагает Гращенков. – Следствием должно стать принятие каких-то мер, а не просто разгон людей и игнорирование [требований оппозиции]. Власть не монолитна. Кто-то действительно не видит [реальную ситуацию] в силу личных представлений о мире. У нас в последнее время вертикаль власти уперлась в личные решения руководства – например, если мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нельзя представить живущих в Москве людей с реальным запросом на гражданскую позицию, то ему мало кто может перечить из его администрации».

Между тем, как отметил политолог, пока остается шанс, что до «верхушки» вертикали власти, пока не стало слишком поздно, успеют донести информацию о реальном положении дел с протестной активностью в Москве.

«Я думаю, это возможно – как было в деле Ивана Голунова, – подчеркнул Гращенков. – Полагаю, вопрос о том, что его надо отпустить, а виновных наказать, решали на самом верху. Иначе, действительно, акция протеста грозит перекинуться на всю страну в целом».

Как ранее сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые. Сегодня незарегистрированный кандидат от «Яблока» в Мосгордуму по 37-му избирательному округу Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение очередного митинга 10 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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