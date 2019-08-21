Московского муниципального депутата задержали у спецприемника: грозит третий арест подряд

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина задержана на выходе из спецприемника в Можайске, где она отбывала административный арест. Политика увезли в ОДВ по Тверскому району Москвы. Об этом сообщила в соцсетях представительница штаба Галяминой Марина Литвинович.

«Тут уже стоит автобус 2 оперполка ОМОНа, они подъехали вплотную к подъезду и подтвердили нам, что они задержат Юлю», – отметила Литвинович утром на своей странице в «Фейсбуке». После этого в аккаунте Галяминой появилась запись, что задерживать ее будут те же силовики, что накануне увезли от спецприемника после окончания срока третьего ареста незарегистрированного кандидата Илью Яшина, который накануне вновь получил административный арест – в четвертый раз подряд.

На улице около спецприемника Галяминой стало плохо, на место прибыла «скорая помощь». «Пришла врач из изолятора, замерила давление, повышенное – 150. У врача нет никаких лекарств, ждём скорую, врач говорит – «машин мало у нас в городе», – сообщила Литвинович.

Медики «скорой» зафиксировали, что давление у Галяминой продолжает расти, однако в машине сделать кардиограмму не смогли, поскольку там не работала розетка. По словам Литвинович, Галямину завели обратно в здание спецприемника, врачи дали ей лекарство. После этого политика увезли в ОВД в Москву. «После этого повезут в суд (сегодня или завтра)», – уточнила представительница штаба Галяминой. Политика обвиняют в призывах выйти на несанкционированную акцию 3 августа.

Ранее муниципальный депутат по Тимирязевскому МО Москвы Юлия Галямина отбыла два срока административных арестов подряд: 10 суток за призывы к участию в несогласованной акции и 15 суток – за участие в несанкционированном митинге 27 июля.

Стоит отметить, что ранее российское академическое сообщество потребовало прекратить преследование незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и выразило возмущение ситуацией с отказом в регистрации и арестом научного сотрудника МГУ им. Ломоносова Юлии Галяминой. Открытое письмо, опубликованное в Сети, уже подписали десятки научных работников, преподавателей и журналистов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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