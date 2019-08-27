Критики системы проигнорировали Памфилову: ЦИК хочет распустить свой Научно-экспертный совет

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ближайшее время рассмотрит вопрос целесообразности работы своего Научно-экспертного совета. Запланированное на вторник, 27 августа, заседание совета вновь оказалось отменено. Причиной стала неявка экспертов и политологов, которые ранее выступали с критикой избиркомов и избирательной системы.

«К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию», – говорится в заявлении Центризбиркома.

На заседании Научно-экспертного совета планировалось выработать предложения по совершенствованию избирательного законодательства – с такой инициативой ранее выступала глава ЦИК Элла Памфилова. «Надеюсь, никто из наших критиков не испугается, придет, и мы проведем открытую полемику», – заявляла она. Теперь ЦИК намерен рассмотреть вопрос о целесообразности существования самого совета.

Как сообщал «Новый День», вопрос об изменениях в избирательное законодательство актуализировался после того, как на заседаниях ЦИК были рассмотрены жалобы незарегистрированных кандидатов от оппозиции в Московскую городскую думу. Отказы в допуске на выборы получили, в частности, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь, Елена Русакова и другие. «Яблочнику» Сергею Митрохину единственному из представителей оппозиции удалось оспорить решение ОИК в суде и выиграть дело. Основной претензией к кандидатам стало плохое качество собранных ими подписей для прохождения муниципального фильтра. При этом несколько сотен подписей ЦИК вернул политикам при рассмотрении их жалоб на заседаниях. После этого Памфилова отметила, что «с ситуацией, которая возникла в Москве, выпукло образовалась проблема системы сбора и проверки подписей, она устарела и не отвечает современным требованиям».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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