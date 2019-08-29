«Старая школа»: Илья Яшин в пятый раз арестован на 10 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин приговорен к пятому административному аресту подряд. Об этом в «Фейсбуке» сообщил сам политик, который уже отбыл четыре ареста по 10 суток каждый и был в пятый раз задержан 28 августа на выходе из спецприемника.

«Судила меня гражданка Сизинцева, известная тем, что утвердила многомиллионный штраф журналу New Times и отправила в тюрьму Павла Устинова, который якобы вывихнул плечо омоновцу у мэрии. В общем, сегодня все было по классике: старая школа, – отметил Яшин. – Ну и решение суда предсказуемо: очередные 10 суток ареста. Пятый раз подряд. С 27 июля я не сделал ни одного шага без конвоя».

На этот раз Яшина обвинили в призывах к несанкционированной акции 3 августа. В начале заседания он заявил отвод судье Сизинцевой. Судья отклонила это ходатайство. Тогда Яшин отказался участвовать в процессе.

«Среди прочего Илье Яшину вменяется в вину, что «к 14.30 часам в центральной части города скопилось большое количество граждан, которые кричали лозунги: «Допускай!», «Путин ...!», – уточнил адвокат политика Михаил Бирюков. – Так прямо и написано. Зачитывая протокол, судья произнесла «Кричали лозунги тематического содержания». Допрашивать полицейского, указавшего в протоколе, что граждане кричали: «Путин точка точка точка!» судья отказалась».

Как сообщал «Новый День», ранее политик отбыл четыре административных ареста: 10 суток за призывы к акции 27 июля (мэрия объявила ее несанкционированной), через день он получил еще 10 суток, но тогда сроки наложились один на другой. 8 августа полицейские встретили Яшина на выходе из спецприемника и отвезли в суд, где он вновь получил 10 суток за акцию 14 июля, когда протестующие отправились к Мосгоризбиркому. 18 июля политик вышел на свободу, но его вновь встретили полицейские и суд в очередной раз отправил его на 10 суток под административный арест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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