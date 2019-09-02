Московская оппозиция заявила о новой акции протеста

Оппозиция подала новую заявку на массовую уличную акцию – организаторы намерены провести ее на проспекте Сахарова после выборов в Мосгордуму. Об этом в «Фейсбуке» сообщила глава штаба незарегистрированного кандидата в городской парламент, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

«Подала новую (очередную) заявку на митинг на проспекте Сахарова. 14 сентября, 14.00, – отметила она. – Уверена, повод после этих «выборов» будет ещё более сильный, чем сейчас. Да и политические процессы никто не отменял, только сегодня очередной арест».

Существующее положение она назвала затишьем перед бурей, подчеркнув, что «необходимо продолжать бороться всеми возможными методами». «Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так, – считает Вихарева. – Прекращаение избиений и возможность ходить по бульварам без жёстких задержаний это не то, о чем мы мечтаем. Повторюсь, ни одно из заявленных ранее требований не выполнено».

Протестные акции в столице начались в середине июля, поводом стали массовые отказы в регистрации на выборах кандидатам от несистемной оппозиции. После митинга 27 июля, который власти Москвы объявили несанкционированным, Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого под арест были отправлены 13 человек. При этом СПЧ при президенте РФ официально заявлял, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем 17 июля в Москве не усматривается.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.19

Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю и ожидают ее повторения. / Президент vs депутаты, новый премьер-министр и угроза чеченского сепаратизма: «осеннее обострение» сентября 90-х. / Россия и Япония договорились о совместных учениях на Сахалине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»