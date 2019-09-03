В Москве двое подростков попали в реанимацию из-за удара током

В Москве двое подростков попали в реанимацию после удара током. По предварительной информации, они пытались отрезать электропровода. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники оперативных служб столицы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Двое подростков 15 и 16 лет доставлены в реанимацию с электротравмами, инцидент произошел вечером 2 сентября. Врачи диагностировали электротравмы и электрожоги лица, шеи и рук, оба пострадавших оказались в хирургической реанимации. Где именно были обрезаны провода – неизвестно, подростки проживают на Новокосинской улице на востоке столицы.

Как сообщал «Новый День», ранее два мальчика пострадали в Москве на тарзанке в парке Делегатский неподалеку от Садового кольца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

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