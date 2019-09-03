российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2019, 12:28 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Москве двое подростков попали в реанимацию из-за удара током

В Москве двое подростков попали в реанимацию после удара током. По предварительной информации, они пытались отрезать электропровода. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники оперативных служб столицы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Двое подростков 15 и 16 лет доставлены в реанимацию с электротравмами, инцидент произошел вечером 2 сентября. Врачи диагностировали электротравмы и электрожоги лица, шеи и рук, оба пострадавших оказались в хирургической реанимации. Где именно были обрезаны провода – неизвестно, подростки проживают на Новокосинской улице на востоке столицы.

Как сообщал «Новый День», ранее два мальчика пострадали в Москве на тарзанке в парке Делегатский неподалеку от Садового кольца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

Голливудские блокбастеры утопили российское кино. / Блогера Синицу отправили в колонию на пять лет за призывы похищать детей силовиков. / «Необходимо выдохнуть от лая псов за окнами»: Дмитрий Гудков уехал в Болгарию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Блогера Синицу отправили в колонию на пять лет за призывы похищать детей силовиков

В Москве двое детей получили переломы в парке, упав с тарзанки: подрядчик – в процессе ликвидации

В Москве из-за акции студентов закрыли знаменитую «Яму»

«Старая школа»: Илья Яшин в пятый раз арестован на 10 суток

В Москве вынесен приговор банде банкиров: ограбили вкладчиков на 37 млрд рублей

«Делали все возможное»: депздрав Москвы оправдывает сотрудников больницы, в которой умерла пациентка

Илья Яшин снова задержан после освобождения из-под ареста

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» стал фигурантом уголовного дела

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,