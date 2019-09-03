Шестилетний мальчик в московском парке Москвы получил травмы из-за сломанной тарзанки

Стали известны новые подробности ЧП в Делегатском парке, где пострадали двое детей. Как сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия, инцидент случился в результате поломки тарзанки.

«Я была на месте происшествия: под семилетним мальчиком на полном ходу отлетели болты от сидушки, и он по инерции улетел, упал прямо лицом вниз, – сообщила в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в «Фейсбуке» Anastasia U. – Очень похоже, что он сломал нос, была рассечена губа. Скорая приехала быстро, через час после неё явилось телевидение. А вот до администрации парка дозвониться не удалось».

«Всего было два пострадавших мальчика, – уточнила Elena G. – Первый, о котором вы пишете, мы его встретили, когда входили в парк. Дошли до тарзанки, а там мальчик постарше, и он упал значительно серьезнее, он лежал лицом вниз и не мог подняться, его уже увезли на каталке на другой скорой».

Отвалившеся сиденье, по словам женщины, забрали сотрудники парка. «Странно, а почему сотрудники парка ее забрали, а не правоохранительные органы? Или уголовное дело не возбудили?» – удивилась Елизавета Ц.

У пострадавшего 6-летнего мальчика перелом челюсти, носа и рваные раны губ, уточнила в группе в «Фейсбуке» Марина У., представившаяся его мамой. Женщина подчеркнула, что сейчас ищет адвоката. «Это мой ребенок пострадал, есть много свидетелей! У меня не было сил фотографировать это сиденье, его принесли и положили рядом со мной у скамейки, где я и до люди оказывали первую помощь моему ребенку!!! Вызывали скорую помощь!!!» – рассказала она.

Как сообщал «Новый День», двое мальчиков пострадали в парке Делегатский неподалеку от Садового кольца Москвы 1 сентября. Дети порознь катались на тарзанке и упали с нее. По данным из открытых источников, как минимум по одному госконтракту на комплексное благоустройство парка работала московская фирма ООО «Альфасервис». Сейчас она находится в процессе ликвидации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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