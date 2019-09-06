Фальсификация выборов в России остается фактически безнаказанной

В России силовики неохотно возбуждают и расследуют уголовные дела, связанные с преступлениями на выборах, суть которых состоит в незаконном приходе к власти и посягательстве на основы конституционного строя. К такому выводу пришли эксперты движения «Голос», проанализировавшие судебную практику привлечения к ответственности членов избиркомов, нарушивших избирательное законодательство.

Мониторинг был проведен во всех субъектах РФ. Эксперты пришли к выводу, что в России виновные в фальсификации итогов голосования остаются практически безнаказанными. За весь прошлый год не зафиксировано ни одного случая реального лишения свободы таких преступников. По всей стране было рассмотрено только 21 такое дело, и лишь по трем из них установлены организаторы и истинные мотивы преступлений. 60% уголовных дел было прекращено, «а члены комиссий отделались легким испугом», отмечается в докладе, опубликованном на сайте «Голоса». При этом о прекращении дел перед судом ходатайствовали сами следственные органы.

По оценке экспертов организации, в 2018 году ситуация в этой сфере ухудшилась, общественную значимость преступлений в сфере выборов игнорируют силовики, суды и сами избиркомы. В комиссиях отказываются проводить проверки по фактам, свидетельствующим об административном или уголовном преступлении – членов избиркомов не убеждают даже видеосвидетельства.

По мнению авторов доклада, члены избиркомов совершают административные правонарушения, чтобы скрыть уголовные преступления по фальсификации выборов. В частности, нарушается право гражданина на ознакомление со списком избирателей, неверно заверяется копия протокола об итогах голосования, нарушаются права членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей, искажаются процедуры подсчета голосов, нарушаются сроки хранения документов.

В 2018 году 18 уголовных дел из 21 были связаны с фальсификацией избирательных документов для увеличения явки избирателей, за обеспечение которой члены комиссий получают денежные премии.

По итогам исследования «Голос» рекомендовал органам госвласти воспользоваться правом законодательной инициативы и внести законопроекты об увеличении штрафов за административные правонарушения, связанные с нарушением избирательного законодательства.

Авторы доклада пояснили, что использовали открытые материалы о привлечении к ответственности членов избиркомов, судебные решения по которым вступили в силу в 2018 году. При этом вынесены они могли быть по событиям, произошедшим с 2015 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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