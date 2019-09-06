Московский депутат сообщила Бастрыкину о преступлении на протестной акции 27 июля

Муниципальный депутат московского МО Хамовники Александра Парушина направила главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление о преступлении. Речь идет о травме, которую народный избранник получила 27 июля на протестной акции, объявленной мэрией Москвы несанкционированной. Депутат была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского после того, как ее, по ее словам, по голове ударил дубинкой сотрудник ОМОН Росгвардии.

Парушина опубликовала в «Фейсбуке» первую страницу заявления с отметкой о приеме СК РФ. «27 июля 2019 года в отношении меня как гражданки Российской Федерации, избирателя и представителя муниципальной власти (спецсубъекта), выполняющего свой общественный долг, были совершены преступления, предусмотренные ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – ред.) пп. «а», «б», «е» , а также ч.3 п. «а»; ст. 141 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, – ред.) ч. 3, ст. 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, – ред.) и 285 (Злоупотребление должностными полномочиями, – ред.) УК РФ», – говорится в заявлении.

«Уверена, после того, что произошло, мир уже не будет прежним для многих до этого совсем аполитичных граждан, которые видели все своими глазами – будучи там, на улице или просто просматривая трансляции, – отметила Парушина в своем комментарии. – И не помогут праздники варенья, Зарядье с разнотравьем и парк Горького с праздниками шашлыка. Мне нужно было сформулировать то, что я думаю и чувствую в связи с произошедшим. Вчера подала заявление в Следственный комитет России. Я уже говорила, что для меня, в первую очередь, важны именно организаторы и заказчики акции избиения, а не исполнители».

27 июля в Москве прошла акция оппозиции, которую власти столицы объявили несанкционированной. Участники требовали, чтобы к протестующим вышел глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и объяснил причины отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму кандидатам от несистемной оппозиции – однако Горбунов так и не появился. Силовики жестко разогнали протестующих, несколько человек получили серьезные травмы. СМИ публиковали фотографию Парушиной с окровавленной головой, депутата вывела из толпы в Брюсовом переулке девушка в красной юбке.

«Я была в шоке, вся в крови, она помогла мне, вывела меня из давки, обработала рану, перевязала голову и вызвала скорую», – рассказала сама депутат в «Фейсбуке». «Все в порядке, я в Склифе, голова болит, но жива», – сообщила она около 17 часов 27 июля.

Акции протеста начались в Москве в середине июля после того, как стало известно об отказах в регистрации на выборах в городскую думу большинству оппозиционных кандидатов. По итогам митинга 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. СПЧ при президенте РФ при этом официально заявил, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем в тот день в Москве не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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