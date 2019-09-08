Системный кризис: эксперт оценил предварительные итоги выборов-2019

Единый день голосования-2019 отличается большим количеством нарушений, чем было годом ранее, протесты по итогам выборов неизбежны, но основным итогом должна стать широкая общественная дискуссия по корректировке избирательного законодательства. Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» высказал известный политолог, вице-президент РАСО Евгений Минченко на главном политическом шоу страны – «Ночь выборов-2019».

«Эта кампания наводит нас на мысль, что необходима реформа избирательного законодательства – с точки зрения его смягчения, – отметил эксперт. – Я могу только повторить ту позицию, которую я неоднократно высказывал: муниципальный фильтр для парламентских партий, партий представленных в региональных законодательных собраниях конкретного субъекта, должен быть отменен – потому что они уже прошли квалификацию и показали, что у них есть поддержка населения. Для других кандидатов, думаю, муниципальный фильтр может быть снижен до 1%, если речь идет о выборах муниципальных и региональных, то 3% это заградительный барьер, его надо уменьшать».

Собеседник агентства подчеркнул, что избежать большого количества скандалов, связанных с выборами, в этом году можно было, организовав сбор подписей избирателей через сервис Госуслуги. «В электронном виде, чтобы никакой почерковед не поставил под сомнение подписи избирателей, – пояснил Минченко. – Точно так же, я думаю, если бы муниципальный фильтр собирался на блокчейн-платформе на Госуслугах, и если бы нельзя было собрать чрезмерное количество подписей, это сняло бы проблему и так называемых двойных подписей и их достоверности. Все было бы зафиксировано в электронном виде».

«Что касается хода самой избирательной кампании – на мой взгляд, мы видим кризис самой партийной системы и необходимость ее перезагрузки», – сказал Минченко.

До окончания Единого дня голосования сложно оценить количество нарушений, отметил он. «По моему субъективному восприятию, скорее больше, чем меньше», – добавил политолог. «Нарушения – это как правило дорожного движения. Не бывает дорожного движения без нарушений. И вопрос не в том, есть нарушения или нет, а в том, насколько адекватно те сотрудники, которые обязаны за этим следить, эти нарушения обнаруживают – и насколько сопоставима санкция. Вокруг этого и имеет смысл вести дальнейшие обсуждения», – считает эксперт.

При этом собеседник агентства не согласился с выводами экспертов движения «Голос», которые ранее в своем докладе отметили, что фальсификация выборов в России остается практически безнаказанной, а нарушения на избирательных участках отказываются замечать и правоохранители, и сами члены комиссий. «У нас было достаточно большое количество уголовных дел за фальсификацию выборов, – напомнил Минченко. – Более того, были реальные сроки заключения».

При этом он подчеркнул, что из избирательной кампании-2019 следует сделать вполне определенные выводы – в преддверии грядущих выборов в Госдуму. «Я думаю, имеет смысл начать по итогам этого Единого дня голосования широкую дискуссию, – считает политолог. – В том числе для того, чтобы спокойно прошли, на мой взгляд, критически важные выборы в Государственную думу в 2021 году. Потому что они определят контуры транзита 2024 года».

Так или иначе, как считает эксперт, без протестов после Единого дня голосования не обойдется, однако пока остается открытым вопрос их интенсивности. «Это зависит от многих причин – в частности, от того, насколько будут удовлетворены результатами выборов парламентские партии. Если они почувствуют себя обделенными, они могут или присоединиться к акциям несистемной оппозиции, или организовать свои. Так или иначе, это может создать серьезное напряжение», – заключил Минченко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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