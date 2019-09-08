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Воскресенье, 8 сентября 2019, 20:25 мск

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Вмешались в выборы: Google и Facebook уличены в незаконной политической рекламе

Фото: Reuters

Роскомнадзор обвинил международные поисковую систему Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг Youtube во вмешательстве в выборы в России. В ходе мониторинга, который осуществили специалисты ведомства, было установлено распространение политической рекламы в Единый день голосования.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как считает ведомство, «данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».

«Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», – подчеркнул Роскомнадзор.

Ранее, 6 сентября, ведомство предупредило компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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