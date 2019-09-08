«С ним уже поговорили – затих, безобразий не чинит»: депутат Госдумы от «ЕР» оказался в центре выборного скандала

Депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Романов оказался в центре скандала на выборах муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге – парламентарий был уличен в применении административного ресурса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили в Центральной избирательной комиссии РФ, комментируя нарушения в ходе дня голосования.

В частности, глава ЦИК Элла Памфилова обратила внимание, что очень «неблаговидную роль» на выборах муниципальных депутатов сыграл депутат Госдумы Михаил Романов. «Полагаю, что там есть основания для действий и правоохранительных органов и обращения в Государственную думу – не все там так однозначно, как вы сказали. Противозаконное применение административного ресурса со стороны депутата – надо очень тщательно разобраться в ситуации, я думаю, и по линии партии, и по линии правоохранительных органов и, может быть, будут основания лишить депутатской неприкосновенности за неблаговидные действия. Уже наболело, назрело», – подчеркнула она.

Во время селекторной связи с ЦИКом председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко со своей стороны отметил, что с Романовым «уже поговорили». «Ему уже объяснили, я лично с ним разговаривал сегодня. Он получил соответствующие замечания высшего руководства партии «Единая Россия» и по линии администрации президента. На сейчас Романов затих, безобразий не чинит», – сказал Миненко.

«У партии к Романову отношение более чем критическое. Это работа «не в интересах партии», а против интересов партии», – добавил он.

Речь шла о нарушениях в Фрунзенском районе Петербурга. «В настоящее время отстранены от работы 13 членов избирательной комиссии с правом совещательного или решающего голоса. Из 13 человек – один с «Яблока», остальные – от Партии Роста», – сообщил Миненко.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.19

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