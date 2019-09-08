«Я даже боюсь это произносить…» Глава ЦИК прокомментировала предварительные итоги выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ни на одном участке нет оснований признавать голосование недействительным. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выступая на пресс-конференции в ЦИК, она особенно отметила высокие результаты по экспериментальному голосованию.

«Пока, по имеющимся в ЦИКе данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Я даже боюсь это произносить. Пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях. Пока подсчет голосов. Сейчас очень ответственная пора идет – обязательно все наблюдатели должны присутствовать при подсчете голосов. Скрывать нечего», – сказала Памфилова.

По ее словам, средняя явка на выборах в стране по состоянию на 18:00 составила 33,75%. «18:00 – это последнее время отсчета перед подсчетом голосов. Если сравнивать с явкой в единый день голосования в прошлом году, средняя явка на 18 часов выше на 1,5%», – отметила глава Центризбиркома.

Судя по словам Памфиловой, в отдельных регионах немалую лепту в явку внесли цифровое и дистанционное голосование, которые вызывали у многих экспертов опасения в связи с возможными фальсификациями.

«Если говорить о наших экспериментах на цифровых участках в выборах приняло участие. Ооо, какая явочка-то! – 68,2% от числа избирателей, включенных в списки. Ну, вот, что значит мотивированные своей гражданской ответственностью и активностью избиратель, который и потрудился, будучи в местах отдаленных от места проживания, написать заявление, зарегистрироваться на цифровом участке и проголосовать. Сейчас идет формирование итоговых данных», – уточнила глава ЦИК.

«В электронном голосовании, дистанционном, в трех столичных округах приняли участие – страшно даже произносить такую цифру – 92,3% (средняя явка в целом по Москве составила около 20%) средняя явка из заявленных избирателей – более 11 тысяч человек – тоже люди, которые добровольно выбрали. Достойно уважения. Огромное спасибо, что помогли нам провести этот эксперимент и понять, есть у него будущее или нет. По крайне мере, проанализируем и поймем», – сказала Памфилова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.09.19

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