Московская оппозиция празднует победу: 20 мест в столичном парламенте

В Московской городской думе седьмого созыва 20 мандатов из 45 получают кандидаты от оппозиции. Как следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом, места распределили между собой кандидаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». В 25 округах победили провластные самовыдвиженцы, при этом без депутатского кресла остался лидер столичных «единоросов» Андрей Метельский.

Самое большое представительство из оппозиционных партий завоевала КПРФ – коммунистам досталось 13 мандатов. В частности, во 2-м округе лидировал Дмитрий Локтев, в 11-м – Николай Зубрилин, в 15-м – Сергей Савостьянов, в 17-м – Виктор Максимов, в 18-м – Елена Янчук, в 19-м – Олег Шереметьев, в 20-м – Евгений Ступин, в 22-м – Леонид Зюганов, в 24-м округе – Павел Тарасов, в 31-м – Любовь Никитина. Вместе с тем 37-м округе победил Николай Губенко, в 42-м – Екатерина Енгалычева и в 44-м – Елена Шувалова.

Депутатские мандаты получат трое кандидатов от «Яблока» – это Евгений Бунимович (6 округ), Максим Круглов (14 округ) и Сергей Митрохин (43 округ). Сама партия сообщает о четырех местах в столичном парламенте, поскольку выборы в 8-м округе выиграла и поддержанные «Яблоком» Дарья Беседина. «Это самая многочисленная фракция за всю историю участия «Яблока» в выборах в Москве», – подчеркнули в партии. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский уже сообщил, что одной из первоочередных задач для новой фракции в МГД станет борьба за освобождение политзаключенных. В свою очередь председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что на этих выборах доверия не вызвала работа ни ЦИК, ни ОИК, и призвала отправить в отставку руководство Центризбиркома.

Три депутатских кресла по итогам выборов достались «Справедливой России» – в 3 округе победителем стал Александр Соловьев, в 16-м – Михаил Тимонов и в 45-м – Магомет Яндиев.

Лидер московских «единоросов», депутат Мосгордумы 6 созыва Андрей Метельский, который избирался четыре срока подряд, на этот раз выборы проиграл. В 15 округе он уступил коммунисту Сергею Савостьянову, причем разрыв между их результатами оказался достаточно серьезный: 12 995 голосов за Савостьянова против 9 790 в поддержку Метельского.

Экс-спикер Мосгордумы Алексей Шапошников (12 округ) по результатам голосования вновь прошел в столичный парламент, получив 14 227 голосов (по данным на 06:33 на сайте МГИК). Его соперник из КПРФ Александр Ефимов оказался на втором месте с 13 087 голосов.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю». «В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», – отметил столичный градоначальник.

Между тем, представители движения в защиту прав избирателей «Голос» не столь оптимистичны в оценке прошедших выборов в Мосгордуму. Так, входящий в Совет «Голоса» член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Аркадий Любарев обратил внимание, что половина кандидатов, зарегистрированных по подписям, получила меньше голосов, чем им зачли подписей. По его словам, это свидетельствует о неадекватности системы регистрации по подписям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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