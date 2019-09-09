Выборный парадокс: некоторые кандидаты в Мосгордуму получили меньше голосов, чем автографов избирателей в свою поддержку

Завершившиеся накануне выборы в Московскую городскую думу высветили странный парадокс – некоторые кандидаты получили меньше голосов, чем подписей в свою поддержку при выдвижении. Как считает член Совета «Голоса», член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России Аркадий Любарев, Центризбирком обязан обратить на это особое внимание и провести проверку.

Он подчеркнул, что система регистрации кандидатов по подписям неадекватна – так, из 99 таких политиков, 50 получили меньше голосов, чем сумели собрать действительных подписей. По его мнению, у этого странного явления может быть три объяснения. С одной стороны, если кандидаты честно собрали примерно по пять тысяч подписей избирателей, итоги голосования означают, что этот сбор – не показатель их поддержки.

«Если же эти кандидаты сфальсифицировали подписи, а избиркомы честно и добросовестно их подписи проверяли, то это означает (гипотеза 2), что предусмотренная законом система проверки подписей не позволяет выявить их фальсификацию», – отметил Любарев.

Он также добавил, что «остается еще гипотеза 3: окружные избирательные комиссии проверяли подписи этих кандидатов халтурно (либо они получили задание их зарегистрировать, либо не получили задание зарубить, а работать не хотелось)». «Речь о подавляющем большинстве ОИК – 35 из 45», – уточнил он.

По мнению Любарева, если правильна первая или вторая гипотеза – это свидетельствует о назревшей необходимости корректировки выборного законодательства. Если же верно третье предположение – «нужно принимать меры в отношении членов и руководителей ОИК», считает он.

Для выяснения точной причины ЦИК необходимо провести проверку подписных листов нескольких кандидатов. В частности, это самовыдвиженец по 25 округу Станислав Полищук, который собрал 4 449 подписей, но 8 сентября за него проголосовало только 642 избирателя – то есть почти в 7 раз меньше. В этом же списке самовыдвиженец по округу №2 Павел Рассудов, который собрал не менее 5 230 подписей, но получил 1 046 голосов, то есть в 5 раз меньше. Также речь идет о выдвинутом «Коммунистами России» по 24 округу Алексее Балабуткине – который при минимуме в 5 288 подписей получил 1 095 голосов, и некоторых других участниках выборов. Всего в «списке Любарева» – семь кандидатов.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября, явка избирателей составила 21,77%. В Московской городской думе седьмого созыва 20 мандатов из 45 получают кандидаты от оппозиции. Как следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом, места распределили между собой кандидаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». В 25 округах победили провластные самовыдвиженцы, при этом без депутатского кресла остался лидер столичных «единоросов» Андрей Метельский.

Как сообщал «Новый День», в середине июля массовые отказы ОИК регистрировать на выборах в столичный парламент кандидатов от несистемной оппозиции по причине плохого качества собранных подписей, спровоцировали волну протестных акций. Часть из них мэрия Москвы объявила несанкционированными. Следственный комитет по итогам протестных выступлений 27 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько фигурантов получили реальные сроки лишения свободы. При этом СПЧ при президенте РФ заявил, что никаких признаков массовых беспорядков в столице в тот день не усматривалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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