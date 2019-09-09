Результаты «Умного голосования» продемонстрировали бессмысленность проекта Навального

Результаты предложенного скандальным политическим блогером Алексеем Навальным «Умного голосования» («УГ») показали весьма плачевные результаты. Судя по данным Общественного штаба, на участие в выборах в Мосгордуму была допущена лишь треть кандидатов «от Навального», большая часть которых уже давно выступают с критикой в отношении линии действий своего экс-покровителя, а некоторые демонстрируют явно не адекватное поведение.

Представленная система, названная представителями оппозиции «Умным голосованием», не показала ожидаемых ими результатов. Более того, из 45 рекомендованных к выборам в Мосгордуму кандидатам от Навального 33 оказались представителями КПРФ. Некоторые наблюдатели даже заподозрили блогера в сговоре с коммунистами, хотя раньше он крайне негативно высказывался о КПРФ.

Исходя из информации, представленной Общественным штабом, в Мосгордуму от Навального проходят такие кандидаты, как Магомет Яндиев (45-й округ) из партии «Справедливая Россия» – 38,2% голосов, Сергей Митрохин (43-й округ) от партии «Яблоко» – 44,7%, а также Леонид Зюганов (21-й округ) от КПРФ – 57,2 %.

Отметим, что в 21-м округе «УГ» делало ставку на Леонида Зюганова. Однако известно, что лидер КПРФ и по совместительству дедушка новоиспеченного депутата Геннадий Зюганов неоднократно критиковал Навального.

Также отдельно стоит рассмотреть конфликт между представителем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и навальновского «Фонда борьбы с коррупцией». Напомним, 14 июля из-за высокого процента фиктивных голосов Мосгоризбирком отказал в регистрации «яблочнику» и Любови Соболь. Однако после обращения Митрохина в Мосгорсуд избирательная комиссия пересмотрела отказ. А сам «спасенный» кандидат заявил, что агитаторы Соболь подговорили его волонтеров фальсифицировать бюллетени для дискредитации кандидата.

Что касается представителей Соболь, они не стали обращаться в суд, а предпочли устраивать незаконные митинги, приведшие в серии массовых беспорядков на улицах Москвы. Впрочем, снятые кандидаты постоянно публично заявляли о предвзятости избирательной комиссии к их кандидатурам. Однако исход дела Митрохина опровергает их тезисы. В конце концов, навальнисты решили все-таки агитировать за Митрохина, критиковавшего методы представителей «ФБК».

Очевидно, что, отдавая предпочтение данным кандидатам, команда Навального отталкивалась от политики саботирования представителей партии «Единая Россия» и совершенно не обратила внимание, что большинство из них выступает с явной критикой самого блогера.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев ранее уже отмечал, что, возможно, предложенный Навальным список кандидатов в Мосгордуму является личным проектом блогера для сведения личных счетов с неугодными кандидатами. А расследование журналистов Леси Рябцевой и Дмитрия Лекуха дает понять, что новый проект «ФБК» представляет собой схему «сравнительно честного отъема денег».

Напомним, что всего на выборах в Мосгордуму было зарегистрировано 233 кандидата – 171 из них представляли различные партии, и 62 шли самовыдвиженцами. Отказы в участии в связи с неправомерными действиями и доказанной фальсификацией голосов получили 57 кандидатов. Дмитрий Гудков, Любовь Соболева, Иван Жданов, Илья Яшин и другие представители непарламентских объединений из окружения Навального были пойманы на использовании данных мертвых и несуществующих людей при заполнении подписных листов в свою поддержку.

Ранее вышедший из-под ареста Дмитрий Гудков заявил, что проект «Умное голосование» является ненадежным и неэффективным. Также с явной критикой данного проекта выступил экс-покровитель «Фонда борьбы с коррупцией» Михаил Ходорковский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.09.19

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